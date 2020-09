BRISSON, Julien



Au Centre d'hébergement de Rimouski, le 25 août 2020, est décédé à l'âge de 89 ans et 6 mois, monsieur Julien Brisson, demeurant à Rimouski, conjoint de Carmen Gagné Lamarre. Il était le fils de feu monsieur Ernest Brisson et de feu dame Lucille Proulx. En tenant compte des circonstances et du respect des directives concernant les rassemblements, les membres de la famille recevront les condoléances le lundi 14 septembre, de 13 h à 15 h, auOutre sa conjointe Carmen Gagné Lamarre, il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Antonie Gagné; ses enfants: Guylaine (Raymond Côté), Bruno (Madeleine Bergeron) et Jacques (Louise Murray); ses petits-enfants: Jérôme (Sonia Forcier) et William (Arlene Jane Henry Hannah); ses arrière-petits-enfants: Gisèle, Madlyn, Meaghan et Gabrielle; ses frères et sœurs: Annette, Edgar, Lucie, Rita et Simon; ses beaux-frères et belles-sœurs; ses neveux, nièces; ses cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski au https://www.fondationchrr.com/ Les membres de la famille tiennent à remercier toutes les personnes qui leur témoigneront des marques de sympathie et les assurent de leur profonde gratitude. Un merci particulier s'adresse au personnel soignant du 2 sud du Centre d'hébergement de Rimouski pour toutes les attentions et les bons soins prodigués. Les services professionnels ont été confiés auLa direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et la remercient pour sa confiance.