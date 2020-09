Excursion de chasse: à la découverte du réseau des zecs

Plusieurs points militent en faveur des zecs du Québec pour la réalisation d’une excursion de chasse.

La première des choses, c’est que vous n’avez pas à planifier longtemps d’avance votre séjour ou à faire des réservations, sauf si vous désirez profiter des hébergements qu’offrent certaines zecs.

La procédure est simple : rendez-vous au poste d’accueil, enregistrez-vous et payez les droits exigibles, comme les tarifs de chasse journalière ou pour un séjour plus long.

Il faut noter toutefois que certaines zecs font des répartitions de territoires via un tirage au sort et appliquent d’autres mesures.

Il vaut donc mieux bien vérifier ce qui se passe sur le territoire de la zec que vous entendez fréquenter avant de vous y rendre.

Vous pouvez tout savoir en consultant la page d’information de chacune des zecs qui se retrouve sur le site www.reseauzec.com/bottin.

Pour les 17 ans et moins, accompagnés d’un adulte, c’est gratuit pour chasser le petit gibier. Encore là, certaines conditions s’appliquent.

ACTIVITÉS D'INITIATION

En plus de cette occasion de gratuité, plusieurs zecs ont des activités d’initiation uniques pour attirer les nouveaux amateurs de chasse, jeunes et moins jeunes.

Vous trouverez des sentiers aménagés pour la pratique de la chasse et même des journées d’introduction à la chasse du petit gibier, question d’améliorer vos chances de succès.

Plusieurs forfaits clés en main pour la chasse à l’ours sont disponibles au printemps et à l’automne, pour ceux et celles qui désirent s’initier à la chasse du gros gibier sans tracas.

Aussi, plusieurs zecs du réseau organisent des journées de chasse au féminin. Pour tout savoir, il suffit de consulter le site : www.reseauzec.com.

LE PROGRAMME JEUNESSE NATURE

Le programme Jeunesse Nature est offert à des groupes de jeunes à la zec Jaro, dans la Beauce, sous forme de stages pratiques d’initiation aux activités en pleine nature.

On vise à inculquer des valeurs fondamentales dans le but de favoriser le retour au plein air. Par le biais des stages, les participants sont amenés à entretenir un rapport respectueux avec le milieu, le tout dans un contexte d’apprentissage dynamique.

Afin de favoriser la relève des chasseurs de la région de Chaudière-Appalaches et d’ailleurs, le programme offre des stages pratiques d’initiation à la chasse au chevreuil et au petit gibier. Les jeunes participants profiteront de cette première expérience de chasse ou de pêche pour prendre contact avec le milieu naturel et ses habitants. Le milieu exceptionnel qu’offre la Zec Jaro pour la pratique de ces activités d’initiation en fait l’endroit idéal.

Pour en savoir plus : www.zecjaro.reseauzec.com/programme-jeunesse-nature.com.