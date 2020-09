DROLET, Yolande St-Laurent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Yolande St-Laurent, épouse de feu monsieur Marcel Drolet. Elle était la fille de feu dame Alphonsine Pelletier et feu monsieur Jean-Louis St-Laurent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 10 septembre 2020 de 19 h à 21 h et le vendredi 11 septembre 2020 de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Gérard Grenier), Michel (Micheline Boulay), Jacqueline, (Gaétan Lessard), Hélène (Jules Marticotte), Christiane (Michel Lahaye), Pierre (Sylvie Gignac), Lucie, feu Guy (Josée Grondin), Diane (Alain Morissette), Louise (Richard Doyon) et Carolle (Stéphane Boniface); ses 21 petits-enfants; ses 29 arrière-petits- enfants et une arrière-arrière-petite-fille; sa sœur Pauline Tremblay St-Laurent; ses belles-sœurs: Thérèse Drolet Montreuil et Marie-Claire Drolet (Jean-Louis St-Cyr); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses sœurs et ses frères: Thérèse, Adrienne, Marie- Reine, Marie-Rose, Robert, Jean- Thomas, Adrien, Lorenzo et Paul-Émile. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, téléphone: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca.