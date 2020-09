Accro au genre policier

District 31 cartonne, Victor Lessard fascine, on cherche des coupables dans 5e rang, L’Échappée, Une autre histoire, La faille, Faits divers. Le polar connaît un succès monstre partout sur la planète. Il nous fidélise d’épisode en épisode, nous tient en haleine, nourrit nos discussions. Des policiers, des enquêteurs, il y en a dans presque toutes les séries. Pourquoi sommes-nous accros aux séries policières ou à toute histoire qui nous plonge au cœur d’une intrigue nécessitant une enquête ?

« L’esprit humain est fasciné par ce qu’il ne comprend pas, avance Michel Trudeau, auteur, producteur (Aetios) et psychologue. Une intrigue sous-entend de découvrir une solution et ça, c’est intéressant pour le cerveau. La notion de bien et de mal exerce aussi une fascination. Ça ne date pas d’hier. La première intrigue remonte à Œdipe roi (430 av. J.-C.) de Sophocle, un homme qui couche avec sa mère et l’épouse, et qui tue son père sans le savoir. Tout ce qui est intrigant dans la vie y est condensé. »

Photo courtoisie

L’autrice et productrice au contenu Michelle Allen est une grande consommatrice et amatrice de polar. « La structure d’enquête se développe sur des enjeux majeurs. On travaille à résoudre quelque chose d’inacceptable commis ou non par accident. Chaque geste entraîne des conséquences. Rien n’est blanc ni noir, et c’est très intéressant de rentrer dans la psyché humaine. Il y en a pour qui le crime est un mode de vie, d’autres qu’un geste fait basculer. Dans une enquête, on touche à des choses tellement extrêmes. On nous sort de l’anecdote ou du quotidien. »

Tendance grandissante

Photo courtoisie

« En France, il y a des chaînes qui ne font que ça [du policier], constate Michelle Allen. Sur Netflix, il y en a beaucoup aussi. Au Québec, on est en train de glisser vers ce mouvement-là. Je l’ai vu avec Pour Sarah notamment. Dans la version française, on accentue davantage l’intrigue policière alors qu’ici, on suivait plus les personnages et leurs émotions. De l’intrigue, j’en ai toujours fait avec Vertige, Au nom de la loi, Fugueuse. Il y en a dans L’Échappée. J’aime ça. Et je le vois, la tendance est grandissante et met une pression de plus en plus grande sur les scénaristes. »

Photo courtoisie

La tendance du true crime accentue aussi cet appât de la résolution d’enquête en fiction. « Dans le genre policier, et on le voit aussi dans le true crime, il y a tout l’aspect voyeurisme et l’intérêt pour la bizarrerie, remarque Michel Trudeau. Ça explique le succès de Tiger King sur Netflix, et on le voit dans Faits divers et on le voyait à l’époque dans Fortier », se souvient celui qui a développé la série avec Fabienne Larouche.

Photo courtoisie

Surprendre

« Quand on parle de polar, l’effet de surprise est important, poursuit-il. Quand Bruno frappe la petite fille à la fin de la saison de District 31, personne ne s’attend à ça. Une bonne intrigue résonne, est en lien avec des émotions qu’on vit. Et il y a la question d’essayer d’être meilleur, comme spectateur, que la police ou que l’auteur pour déjouer l’intrigue. »

Photo courtoisie

Michelle Allen abonde dans le même sens. « L’enquête, c’est ton élastique. C’est ton outil de tension no 1 pour que le public revienne. Tu crées des fausses pistes, de la surprise, une tension dramatique. Ton enquête, c’est ton véhicule, ta colonne. Autour, tu peux explorer tout ce qu’il y a d’humain et d’émotions tout en gardant les gens accros. La plus belle réussite c’est quand tu arrives à combiner enquête et suspense. L’enquête te replonge dans le passé pour comprendre le présent alors que le suspense ajoute la tension de se demander s’il y aura un autre crime. À ce moment-là, comme spectateur, on est nourri de partout. »