HARDY, Claude



Le 25 mars 2020, nous a quittés doucement, à l'âge de 82 ans, M. Claude Hardy, fils de feu Mme Aldéa Hamel et de feu M. Paul Hardy. Il laisse dans le deuil son épouse Michelle Hardy, sa fille Hélène (Jean-Yves Guenette), son fils Jean-Pierre (Julie Bédard), son frère Marcel Hardy (Nicole Duclos), ses sœurs: Claire Béland (feu Gilles) et feu Gisèle Schmeer (Gunter); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu André Gagnon, feu Denise Cantin (feu Adrien), feu Rémi Gagnon (Évelyne Guérard), feu Claude Gagnon (Janine Fortin), Liliane Gagnon, feu Simon Gagnon; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel soignant de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.