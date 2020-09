BROUSSEAU, André



À Québec, le 14 août 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. André Brousseau, fils de feu M. Paul Brousseau et de feu dame Irène Bélanger. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi, jour des funérailles, de 12h30 à 13h30.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil sa sœur Céline (feu Jean Morasse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre Louisette, Jacques, Jean-Pierre, Loraine, Francine et Daniel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666