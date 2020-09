Cogeco pourrait coûter cher à la Caisse

Alors que François Legault et Pierre Fitzgibbon veulent à tout prix bloquer la vente de Cogeco à des étrangers, en faisant notamment appel à la Caisse de dépôt et placement du Québec, cela risque de coûter une fortune à cette dernière.

Il faut savoir qu’en date du 31 décembre dernier, la Caisse de dépôt et placement du Québec ne détenait pas une seule action de Cogeco, lequel fleuron québécois des communications fait actuellement l’objet d’une offre d’achat de la part de l’américaine Altice USA de New York, de concert avec Rogers Communications de Toronto.

Vu que l’action de Cogeco se négocie présentement à prix très élevé, la Caisse devra donc payer le gros prix si elle est contrainte d’intervenir.

À la lumière des informations publiques disponibles actuellement, la seule implication financière de la Caisse dans Cogeco se résume à détenir 21 % de la filiale américaine Cogeco Communications USA, qui détient la société américaine Atlantic Broadband.

PROTECTION DU SIÈGE SOCIAL

Dans le cadre de l’offre d’achat de quelque 10,3 milliards de dollars, Altice conserverait les filiales américaines de Cogeco et Rogers, elle, s’emparerait des actifs canadiens de Cogeco en internet, vidéo, téléphonie et médias, dont les 23 stations de radio, incluant les populaires 98,5 FM, CKOI et Rythme FM.

Pour Legault et Fitzgibbon, il est inconcevable que le siège social de ce fleuron québécois se retrouve en Ontario, advenant son acquisition par les deux prédateurs hors Québec.

Voilà pourquoi ils comptent sur la Caisse et possiblement Investissement Québec pour s’associer, si besoin est, à un entrepreneur québécois en vue de bloquer la vente de Cogeco à ces étrangers.

LA PRÉSENCE DE ROGERS

Pendant que la Caisse brille par son absence dans l’actionnariat de Cogeco, qui, en dehors de la famille Audet qui contrôle la société par l’entremise de ses actions à droits de vote multiples, est le principal actionnaire de Cogeco ?

Rogers Communications, le géant torontois des communications, avec 41,8 % des actions de Cogeco inc. et 31,8 % des actions de la filiale Cogeco Communications.

Eh oui ! c’est Rogers, la même grande société torontoise qui tente actuellement d’acquérir Cogeco avec l’aide de la société américaine Altice pour la somme astronomique de 10,3 milliards de dollars.

COMME PRÉVU...

Ce n’est pas parce que l’actionnaire de contrôle, la famille Audet, fait la moue devant leur alléchante offre de 10,3 milliards $ pour mettre le grappin sur Cogeco qu’Altice USA et Rogers Communications vont lâcher prise.

Les deux prédateurs « étrangers » demeurent déterminés à poursuivre leurs démarches en vue d’acquérir la totalité des actifs de Cogeco. Et pour ce faire, ils se disent ouverts à s’engager dans un dialogue constructif avec les actionnaires et les conseils d’administration de Cogeco et de sa filiale Cogeco Communications.

Cela laisse présager que le tandem Altice-Rogers va probablement bonifier son offre d’achat. Détenant 33 % des actions en circulation, les investisseurs institutionnels devraient à leur tour exercer de la pression sur la famille Audet.

Que la Caisse appuie financièrement un entrepreneur québécois en vue de bloquer la vente de Cogeco à Altice-Rogers, ça se défend.

Mais quand même pas à n’importe quel prix !