Comme un goût de viande amer

Qu’est-ce que l’antispécisme ? Ce mot, relativement nouveau, « désigne une volonté politique de prendre en compte les intérêts des animaux dans l’organisation de la cité ». C’est aussi un mouvement de libération des animaux. Pour ces militants radicaux, tous végétaliens, les animaux seraient les égaux des humains.

Son contraire, le spécisme, serait donc le droit, pour une espèce, en l’occurrence les humains, de disposer des autres espèces, « de la même façon que le racisme s’appuie sur la prédominance supposée d’une race sur les autres, ou le sexisme, d’un sexe sur l’autre ».

Les activistes animalistes se sont fait connaître un peu partout dans le monde par des actions violentes et spectaculaires : incendies de grandes fermes d’élevage et d’abattoirs, sabotage, destruction de laboratoires, menaces de mort contre des propriétaires de restaurants, graffitis et bris des vitrines de boucheries, etc. Ce radicalisme semble trouver sa justification dans la publication de statistiques effarantes. Ainsi, « entre 60 et 70 milliards d’animaux terrestres sont abattus chaque année dans le monde pour nourrir les humains (et 15 fois plus en tenant compte des poissons) ». De quoi refroidir nos ardeurs carnassières.

Mais on sait peu de choses sur ce mouvement planétaire. Déjà, à la fin du XIXe siècle, nous dit le chercheur, au sein du mouvement anarchiste, la cause animale s’inscrivait naturellement dans la lutte contre toute forme d’oppression. Il rappelle l’histoire de ce jeune anarchiste qui, en 1900, a tiré deux balles et blessé un toréador pour protester contre une course de taureaux.

En 1850, en France, sera adoptée la première loi de protection des animaux, qui prévoit des amendes et des peines de prison pour les coupables de cruauté envers les animaux. Même Louise Michel, une des grandes figures de l’anarchisme, sera associée à la cause pour le bien-être des animaux. Elle raconte, dans ses Mémoires, « que c’est le traitement cruel réservé aux animaux qui a animé son esprit de rébellion contre le pouvoir arbitraire des puissants ». « Plus l’homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent », affirme celle qui participa à la Commune de Paris.

Cette compassion pour les animaux est loin d’être acceptée et on raille souvent les femmes qui y participent en plus grand nombre. Ceux qui adoptent un régime végétarien sont considérés comme anormaux. Ce statut social portera les végétaliens à se regrouper en sociétés plus ou moins fermées et à vivre en communautés. Bakounine, Franz Kafka, Isadora Duncan, Otto Gross, Max Weber et Herman Hesse, entre autres artistes et penseurs, en feront partie. Mais ces mouvements, tout progressistes qu’ils soient, rapporte Segal, ne sont pas à l’abri de quelques dérives, comme la création d’un type ethnologique aryen ou l’opposition à l’avortement.

Mais c’est dans les années 1970, en Angleterre, que les premières actions directes radicales vont se manifester. On libère les animaux des centres d’expérimentation, des zoos, des cirques, pour les placer dans des refuges et on traque les chasseurs de mille et une façons. Ces campagnes contre la violence faite aux animaux, entre autres la vivisection à des fins expérimentales, porteront fruit.

Mouvement mondial

Désormais, la cause animaliste inquiète les grands groupes industriels, surtout agroalimentaires. Le mouvement est devenu mondial, avec des ramifications au Québec et au Canada, en Australie, en France, en Italie, en Allemagne, au Japon, en Pologne, en Suède et aux États-Unis.

L’ouvrage de Segal nous rend plus humains ceux qui traquent, à la limite de la légalité, les meilleurs ennemis des animaux, au-delà de l’image terroriste dont on les a affublés. C’est aussi l’occasion de mieux apprécier les différences entre végétariens, végétaliens, véganes, ces derniers adoptant, en plus d’un régime alimentaire très spécifique, une position éthique, refusant de porter du cuir et de la laine, ou de dormir avec une couette et des oreillers contenant des plumes.

Si plusieurs médecins et diététiciens affirment que nous pouvons nous passer de consommer de la viande sans affecter notre santé, sommes-nous prêts à devenir véganes ?

FAIRE ÉCOLE

Une enseignante du primaire raconte son épuisement et ses difficultés propres à sa tâche : « Juste en math, y avait des élèves de cinq niveaux dans ma classe : 3, 4, 5, 6 et certain·es étaient sous-scolarisé·es, donc d’âge 5e, mais de niveau 1re-2e. Pour le français, c’tait à peu près la même chose. Avec le reste, les troubles de comportement, les troubles d’apprentissage, les interventions à faire sur le choc migratoire, les entrées continues, le quotidien, c’tait trop à gérer. J’ai pété au frette. Faudrait en plus que j’culpabilise d’avoir craqué ? » Tout cela serait intéressant si c’était écrit en bon français et non pas en langage épicène avec des mots valises : travailleureuse, ielle, elleux, chercheureuse, employeureuse, pus (au lieu de plus), nouvelleaux, char au lieu d’automobile, etc. De quoi péter au frette en effet. Une pensée pour les nouveaux arrivants qui doivent apprendre le français.

LE PLUS GRAND SECRET DU VATICAN

La pédophilie au sein de l’Église catholique n’est plus un secret, même si des milliers de dossiers concernant les prêtres agresseurs partout dans le monde ont été détruits, pour perpétuer « la culture du silence », l’omerta religieuse. Ce ne fut qu’en 1985 qu’un premier prêtre, un dominicain, osa prendre la parole pour dénoncer cet état de fait, pourtant connu depuis longtemps par les plus hautes autorités religieuses, brisant ainsi le Code de droit canonique. Mais « en décembre 2019, le pape François a levé le secret pontifical en cette matière, afin que la transparence devienne la norme ». Ponkin tente de faire la lumière sur ce qui peut être révélé en vertu de ce code. Une chose est sûre : l’impunité ne peut plus être la règle.

XPQ

Le cinéma expérimental québécois n’est pas étanche aux grands courants de pensée et débats qui ont eu cours au Québec à partir du Refus global, entre autres, bien que les premières expériences datent des années 1920 et se multiplieront avec la création de l’ONF en 1939. Mais c’est un art qui a été négligé, éclipsé par des courants moins formels, moins esthétiques et moins expérimentaux. On en parle peu dans l’histoire générale du cinéma québécois. Pourtant, nous disent les deux colligeurs, ce cinéma expérimental mérite d’être vu, car il met en scène la technique en évolution constante, la matière à l’état brut, un imaginaire réfractaire à toute forme d’encadrement.