Dernier long week-end de l’été

Il fut un temps où, lors de la fin de semaine de la fête du Travail, une dernière escapade s’imposait. C’était, parfois, même la seule de l’été. On descendait dans le Maine pour aller sur la plage se tremper les orteils dans l’eau glacée et faire le plein de lobster rolls.

Si on avait le courage de rouler davantage, on poussait jusque dans le Mass, à Truro. Dans ce petit village de pêcheurs juste avant Provincetown, on y allait pour Longnook, une superbe plage à flan de falaise. Longtemps un secret bien gardé, elle est maintenant assez fréquentée.

Mon père avait découvert ce trésor, dans les années 70, et durant quelques années, nous y étions pratiquement seuls.

La beauté de ces immenses falaises de sable est à couper le souffle, lorsque la lumière du jour descend.

De bien belles fins d’été devant ces paysages de la Nouvelle-Angleterre.

Des excursions en bateau, au grand vent sur une mer hostile pour voir les baleines. Pour les voir, on les a vues! Un tel mal de mer... Le soulagement d’apercevoir, dans la brume, la Pilgrim tower de P-Town en espérant toucher terre au plus vite.

De belles fins d’après-midi à faire le tour des galeries d’art avant de s’arrêter pour prendre l’apéro.

Des derniers dimanches midis à se retrouver dans les cafés du bord de mer pour le brunch. D’ultimes balades alanguies à savourer ces moments de grâce jusqu’à la lie avant de prendre le chemin du retour.

Mais aussi, combien de fins de semaine de la fête du Travail avons-nous passées enfermés dans les salles obscures du Festival des films du monde, du temps de ses années fastes.

Au cinéma dès 9 heures du matin pour voir un Rohmer ou un somptueux film espagnol mettant en vedette Fernando Rey.

Aller manger un morceau en vitesse entre deux séances, pour ne rien manquer.

Un marathon d’images, de sensations, d’émotions, de beaux moments de fous rires et de discussions animées.

Nous sortions éblouis de ces voyages sur grand écran. Montréal était une bulle effervescente.

En cette année 2020, nous passerons ces trois jours de congé dans les Laurentides, bercés par le chant plaintif du huard.

Nous tenterons d’oublier, pour quelques heures, le sale virus, la morosité ambiante et les ignominies du joker orange.

Bonne fête du Travail!

Que ceux qui ont un travail qui les comble se considèrent bénis. Que ceux qui cherchent un emploi désespérément trouvent leur bonheur.