Des nouvelles fraîches de l’UPAC

En lançant cette semaine un livre dans lequel il relate ses péripéties, le député Guy Ouellette a ramené à l’ordre du jour un des sujets préférés des amateurs de politique québécoise ces dernières années : l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

L’UPAC ? Ah oui, cette organisation chargée d’enquêter sur la collusion et les malversations de hauts fonctionnaires et d’élus. On l’avait presque oubliée tant elle est discrète depuis plusieurs mois.

Il faut dire que la dernière arrestation qu’elle a annoncée sur son site web avait lieu le 30 octobre 2019 et concernait Michel Gosselin, un obscur directeur des loisirs de la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts, soupçonné d’avoir détourné 60 000 $ de fonds publics.

Et pour trouver trace du coup de filet précédent, on remonte à septembre 2018. Encore là, un petit poisson, ancien dirigeant d’un centre multifonctionnel à Boucherville.

C’est bien peu de vagues pour un corps policier de 238 employés avec un budget annuel de 22 M$. Il y a de quoi se demander si on en a pour notre argent.

Dans son livre, Guy Ouellette affirme n’être « plus du tout convaincu de l’utilité de l’UPAC » et discrédite même le nouveau patron, Frédérick Gaudreau. « Changement de gouvernement, changement de commissaire, même poutine », écrit-il.

Alors, on tire la plogue et on demande à la Sûreté du Québec de reprendre le flambeau de la lutte anticorruption ? Vraiment ? Cette même Sûreté du Québec qui a laissé s’empoussiérer pendant 10 ans un épais dossier sur l’ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, avant que ce dernier soit finalement arrêté en 2013 par... l’UPAC, nouvellement créée ?

Postes pourvus

Guy Ouellette est bien placé pour parler des dérapages de l’UPAC, qui l’a arrêté de façon bâclée en 2017 sans jamais que des accusations soient portées. Dans son livre, il y va de plusieurs observations très justes sur le manque d’expertise et la reddition de comptes douteuse qui ont plombé pendant plusieurs années la police anticorruption québécoise.

Est-ce encore le cas ?

Voici ce que mes collègues et moi avons pu apprendre cette semaine, de sources confidentielles bien informées :

90 % des postes qui étaient disponibles à l’UPAC ont maintenant été pourvus.

L’UPAC a notamment recruté des experts en comptabilité et en finances ; des ressources essentielles pour quiconque veut s’attaquer aux crimes de cols blancs.

L’organisation sait qu’elle a une côte à remonter dans l’opinion publique. En conséquence, elle songe à se concentrer sur des enquêtes moins importantes en termes de temps et de ressources. Les résultats seraient ainsi plus rapides, font valoir nos sources.

L’UPAC a répondu jusqu’ici à plus de 300 questions de son comité de surveillance présidé par l’ex-recteur de l’UQAM, Claude Corbo. On ne peut donc pas dire qu’elle n’a de comptes à rendre à personne.

Tout cela est prometteur, mais nos sources nous mettent en garde que la partie n’est pas gagnée. Le temps qu’il faut pour former des limiers aguerris ne se compte pas en semaines ou en mois, mais bien en années.

Jouer sur les mots

Par contre, certaines déclarations de Guy Ouellette cette semaine comportent des trous, comme lorsqu’il nie avoir été une source d’information pour la CAQ alors qu’il était membre du caucus libéral.

Le premier ministre, François Legault, martèle pourtant que Ouellette--- a bel et bien fourni des informations à son parti.

M. Legault a raison. Une enquête de mon collègue, Alexandre Robillard, prouve que non seulement Ouellette a transmis trois courriels à la CAQ ; il s’est même rendu physiquement dans les bureaux de la formation politique afin de convenir de la meilleure manière de procéder en toute confidentialité.

Police et journalistes

Il n’y a aucun doute que les Québécois méritent une lutte à la corruption efficace. Cela passe par des policiers compétents, bien dirigés et indépendants des pouvoirs politiques.

Cela passe aussi, dois-je ajouter, par des médias forts qui ont toute la liberté voulue pour fouiller, analyser et poser des questions. Bref, jouer leur rôle de quatrième pouvoir, de chien de garde de la démocratie. Même en posant des questions difficiles à Guy Ouellette, comme nous l’avons fait cette semaine.

Jean-Louis Fortin, Directeur du Bureau d’enquête