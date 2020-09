Des trames sonores qui cartonnent

Même si on ne la remarque pas toujours, la musique joue un rôle crucial dans la réussite d’un film. Parlez-en à FM Le Sieur. Le compositeur a contribué à plusieurs des plus grands succès du box-office québécois en signant les trames sonores de toutes les comédies réalisées par le cinéaste Émile Gaudreault.

C’est donc à lui qu’on doit la musique de la comédie Menteur, qui a cartonné au box-office québécois l’an passé. Émile Gaudreault a aussi fait appel à lui pour les trames sonores de son film anglophone Mambo Italiano (qui a été vendu partout à travers le monde) et de ses comédies policières De père en flic 1 et 2, deux des plus gros succès de l’histoire du cinéma québécois.

C’est simple : FM Le Sieur est un fidèle complice de Gaudreault depuis le tout premier film du réalisateur, la comédie Nuit de noces, sortie en 2001.

Photo courtoisie

« J’ai eu la chance de faire la musique des neuf films d’Émile, indique FM Le Sieur en entrevue avec Le Journal. C’est exceptionnel. Je crois qu’on ne voit pas ça souvent au cinéma, une si longue collaboration entre un réalisateur et un compositeur. Et la plupart de ces films ont connu un très grand succès. »

C’est donc pour célébrer cette fructueuse collaboration que FM Le Sieur a eu l’idée de rassembler dans un même album une trentaine d’extraits de musique qu’il a écrite pour les films d’Émile Gaudreault. Intitulée Le cinéma d’Émile Gaudreault Vol 1, cette compilation a été mise en ligne il y a quelques semaines sur Apple Music et Spotify.

« J’ai réuni les extraits des musiques des films d’Émile que je trouvais les plus intéressants. C’est donc une sorte de best of », résume le compositeur qui a aussi signé la musique des films La bouteille et Nitro d’Alain Desrochers et de la populaire série télé Les Bougon.

Photo courtoisie

Le défi de la comédie

Inspiré par le travail de grands compositeurs comme Ennio Morricone et Alexandre Desplats, FM Le Sieur a eu la chance d’explorer plusieurs genres de films – drames, thrillers, science-fiction – au cours des 20 dernières années. Pour lui, écrire la musique de comédies comme celles d’Émile Gaudreault n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire, bien au contraire.

« La musique ne fait pas rire. Alors quand on compose la trame musicale d’une comédie, on ne doit pas essayer de faire le gag, explique-t-il. Il faut plutôt installer une ambiance et savoir se retirer au bon moment. Et comme Émile est un perfectionniste, il est vraiment précis sur les moments où on arrête la musique et ceux où on la repart. »

« Si je compare aux drames et aux autres genres de films que j’ai l’occasion de faire, je dirais que la comédie représente beaucoup plus d’ouvrage. Pour Menteur, par exemple, j’avais environ 80 minutes de musique à écrire. Normalement, pour un film québécois, tu as seulement 15 ou 20 minutes de musique. Mais souvent, en comédie, c’est comme un tour de montagnes russes. On embarque, et il faut pousser l’histoire et avoir du fun. C’est comme une chevauchée, et la musique joue un rôle important là-dedans. »

FM Le Sieur a aussi dû s’ajuster à l’évolution du cinéma d’Émile Gaudreault : « À partir du premier De père en flic [en 2009], le défi est devenu encore plus grand parce qu’Émile a commencé à intégrer des poursuites et des cascades dans ses films. Et les scènes d’action, c’est de l’ouvrage musicalement. Il fallait réussir à faire de la musique comme celle des films américains du genre, mais avec peu de temps et peu de moyens. Le défi était encore plus grand. Mais ça fait partie du fun de faire de la musique de film ! »

► La compilation Le cinéma d’Émile Gaudreault Vol 1 est disponible en ligne.