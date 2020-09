Drummondville: une partie du Québec d’antan dans son salon

DRUMMONDVILLE | Les amateurs d’antiquité et les simples curieux étaient nombreux, samedi, au Village québécois d’antan, où une vente de garage permettait de mettre la main sur des « trésors antiques » ayant meublé le quotidien des Québécois au cours du 19e siècle.

« Combien me donnez-vous pour ça ? » lance la porte-parole de l’organisme, Catherine Landry, à une cliente, prête à négocier le prix de deux vieilles boîtes en bois.

Dès 6 h 30 samedi matin, des gens commençaient déjà à faire la file devant la porte du Village québécois d’antan à Drummondville, espérant être les premiers à découvrir les antiquités présentées devant les vieilles maisons historiques, même si la vente de garage ne commençait qu’à 10 h 30.

À travers cette grande reconstitution d’un village québécois du 19e au 20e siècle, les curieux se promenaient de maison en maison, au rythme des musiques d’époque, pour découvrir les différents meubles et outils utilisés quotidiennement par nos ancêtres.

« On voulait que l’ensemble des Québécois et Québécoises aient l’opportunité d’avoir un petit peu du Village québécois d’antan dans leur salon ou chez eux », explique Mme Landry, vêtue d’une robe blanche et rouge d’époque.

Conserver le patrimoine

Après 43 ans à amasser des objets, l’organisme qui travaille à la conservation du patrimoine espérait faire de la place dans le grenier pour accueillir les prochains projets, tout en ramassant un peu de fonds pour alimenter sa mission.

« Tous les objets qui sont rares ou qui ont une grande valeur historique vont être conservés, évidemment, dans l’inventaire du Village, et si on les a en trop grand exemplaire, on va les offrir à des organisations qui ont une vocation similaire à la nôtre [...]. On n’est pas en train de vendre notre patrimoine à rabais », précise-t-elle.

Occasion en or

Photo Roxane Trudel

Pour les jeunes ébénistes Christophe Genest, 22 ans, et Gabriel Vermette, 20 ans, l’occasion était parfaite pour se dégoter de vieux outils à bas prix.

Ils sont repartis avec deux vieux rabots, une scie et une clé à molette.

« On va changer les lames, on va faire dérouiller ça et ça va servir pour les prochains projets. On se lâche lousse ! » affirme le premier. « On a fait des bonnes affaires ! » poursuit son ami.

Les prix affichés allaient de quelques dollars à 300 $ pour les plus gros objets, explique la porte-parole.

« L’époque représentée par le Village est de 1810 à 1930, alors la majorité des objets présentés ici témoignent du 19e siècle », dit-elle.