POULIN-DOYON, Evelyne



Au Centre d'hébergement Saint-Alexandre de Thetford Mines, le 27 août 2020, est décédée à l'âge de 86 ans et 7 mois, Mme Evelyne Poulin, fille de feu Albert Poulin et de feu Émérilda Bourque (2ème mère: feu Alberta Poulin), épouse de feu Jean-Luc Doyon, domiciliée à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luce, Robert (Renée Hébert) et Éric (Kathleen Jacques); ses petits- enfants: François, Mathieu, Marie-Pier, Steven, Pierre-Luc et Marc-Antoine; ses arrière-petits-enfants: Ophélie, Bastien, Raphaël, Fannie et Krystel; son frère: Jean-Pierre (Solange Paré). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 septembre de 19h à 21h ainsi que le lundi 7 septembre à compter de 9h à laL'inhumation suivra au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines. La famille aimerait remercier bien sincèrement le personnel du Manoir Valin d'Adstock, le Dr Line Trépanier ainsi que le personnel du 3ème étage du Centre d'hébergement Saint-Alexandre pour les bons soins prodigués ainsi que Messieurs José Pereira et Roger Lussier pour leur accompagnement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec (245, rue Soumande, bureau 218, Québec, G1M 3H6; www.parkinsonquebec.ca ).