BRUNELLE, Ginette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 27 août 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Ginette Brunelle, fille de dame Simone Cossette et feu monsieur Jean-Paul Brunelle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre ses parents Simone et feu Jean-Paul, ses enfants: Sébastien (Mélanie Dionne), Vincent (Isabelle Cyr) et Julie (Jonathan Dionne); ses petits-enfants: Samuel, Alexia, William, Olivia, Jérémy, Loïc, Maxime et Vicky ainsi que son frère Daniel. La famille tient à remercier tout particulièrement Docteur Geneviève Gallagher, Hématologue de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1, tél. : (418) 687-6084, via internet : www.michel-sarrazin.ca