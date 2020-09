CLERMONT, Thérèse



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Thérèse Breton Clermont survenu à Québec le 1er juillet 2020, à l'âge de 96 ans. Elle était l'épouse de Roch Breton, fille de feu Joseph Clermont et de feu Odila Doré. Elle habitait à Québec.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Belmont à 11h30, 701 avenue Nérée-Tremblay, Québec (Qc) G1N 4R8. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Abel Forbes), Michel (Chantale Marceau), Louise (Adrien Chevarie), Laurent (Sylvie Bédard), Marie (André Vallée), Danielle (Lucien Levesque) et Charles (Lise Otis); ses petits-enfants: Maxime (Cindy Routhier), Mireille (Éric Morin), Benjamin et Normand Forbes (Gabrielle Criest); Audrey et Kathy Marceau; Thierry Bissonnette (Robin Craig), Laurent-Olivier et Valentine Bédard-Breton; Étienne (Johanna Nation), Vincent-Gabriel (Jasmine Kirouac) et Louis- Raphaël Vallée, Maëlie Caron-Pelletier; Émilie (Patrick Soucy) et Matthieu Levesque (Johanna Huard); Louis-Philippe (Mélanie Savoie) et Samuel Breton (Catherine Boivin); ses arrière-petits-enfants: Anthony, Joshua et Tessy Forbes; San (Thoa), Kim et Léa-Ly Phan (Guillaume Cliche), Noémie Provost et Chelsea Morin; Yvanna Criest-Forbes; Delphy Lefebvre-Marceau; Margaux Bissonnette-Craig; Sébastien Nation-Vallée; Daphné et Joëlle Kirouac; Gabriel Hudon, Mathieu et François Breton; Marine, Clément et Adrien Breton; ses arrière-arrière-petits-enfants: Séléna Phan et Liam Cliche; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marc (Marie-Blanche Bédard), Madeleine (feu Irénée Giguère) et Gaétane Breton (Ronald Lepage); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses sœurs et ses frères: Germaine, Gabrielle, Marie-Paule, Joseph jr (feu Alberta Gauthier), Marcel, Alexandre (feu Thérèse Bernier), Gaston (Renée Brisson), Léon Laberge (feu Rachel Dubé) et ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Guy, Ghyslaine (feu John McDermott), Marie-Paule (feu Réjean Maranda), Claire et Hélène Breton. Des remerciements les plus sincères au personnel du CHSLD de la Champenoise et à celui du CHSLD le Faubourg pour la tendresse, la douceur et l'humanité que vous avez su entourer notre mère. Soyez assurés que nous vous en serons toujours reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-la- Garde; des formulaires seront disponibles sur place.PENSÉE D'AMOUR" Maman, tu es partie rejoindre papa,le plus grand amour de ta vieet tous ceux que tu as aimés.Veille sur nouscomme tu l'as toujours fait. "Nous t'aimonsTes enfants