Hommage aux années 1970

Les membres du groupe Comment Debord ne se le cachent pas : ils ont grandement été inspirés par la musique des années 1970. De Beau Dommage à Lou Reed, le septuor s’est efforcé de faire un premier album qui allait « groover ».

C’est en 2016, à Montréal, que Comment Debord a vu le jour. Le chanteur Rémi Gauvin a demandé à Étienne Dextraze-Monast (basse-contrebasse) et à Olivier Cousineau (batterie) de l’accompagner dans un groupe.

« On a commencé à jammer les trois ensemble, raconte Étienne. Au début, on n’avait pas de local et on allait dans le sous-sol des parents d’Oli, à Boucherville [rires]. »

Tranquillement, le trio a invité d’autres amis à se joindre au projet, jusqu’à ce que la formation compte sept musiciens dans ses rangs.

Remarqué l’an dernier aux Francouvertes, à Montréal, et au Cabaret Festif ! de la Relève, à Baie-Saint-Paul, Comment Debord a eu la chance de signer sous la prestigieuse étiquette Audiogram pour son premier album.

« C’était un peu un rêve de “ti-gars” de se faire approcher par un label, dit Rémi Gauvin. D’un point de vue pratique, ça nous donnait les moyens de nos ambitions. »

Pour son album, le groupe a pu enregistrer au réputé studio montréalais Mixart en plus de faire appel au réalisateur de son choix : Warren C. Spicer, du groupe Plants and Animals.

« Il a souvent travaillé avec notre ami et gérant, Ludovic Alarie, mentionne Rémi. On aimait vraiment son approche. On avait déjà travaillé ensemble pour une chanson sur notre premier EP [mini-album] et ça avait vraiment cliqué. »

Funk et disco

Sur cette première carte de visite, Comment Debord plonge à fond dans les années 1970. « On a beaucoup écouté de soul, funk, Motown et disco, dit Étienne. Ç’a été une grande influence sur l’album. Des trucs à la Lou Reed, Velvet Underground, Rolling Stones, Beatles. Il y a clairement un amour commun à la musique afro-américaine des années 1970 et des gros bands. »

« On est très conscient qu’on n’est pas un groupe de funk ou de disco, ajoute Rémi. Mais ce sont des couleurs qu’on aime. »

Au fait, pourquoi le nom Comment Debord ? « C’est une espèce de questionnement : on fait quoi “debord” ? répond Rémi. C’est une question assez générale, un peu abstraite. Il n’y a pas de super jeu de mots ou d’énigme dans ça ! [rires] »

► L’album de Comment Debord est disponible sur le marché. Pour plus de détails : facebook.com/commentdebord