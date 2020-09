Il avale une poudre blanche et meurt: ingestion de fentanyl?

Un jeune homme de 24 ans est mort samedi, en Nouvelle-Écosse, après avoir ingéré une poudre blanche.

C’est ce qu’a fait savoir la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a ouvert une enquête sur cette histoire.

Peu après 3h, des policiers et des ambulanciers ont été dépêchés dans le secteur d’Earltown, dans le comté de Colchester. Sur place, ils ont constaté le décès de l’homme. Deux autres individus ont aussi dû être transportés à l’hôpital, dans un état critique.

«Selon l’enquête préliminaire, les trois hommes auraient ingéré une poudre blanche qui, selon les policiers, pourrait avoir été mélangée avec du fentanyl ou une autre substance toxique», a indiqué le corps policier par communiqué.

La substance a été saisie et sera analysée afin de savoir s’il s’agit bel et bien du fentanyl, un opioïde très puissant et à la source d’une vague de surdoses au pays. Ce puissant opiacé synthétique est environ 100 fois plus fort que la morphine.