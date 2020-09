Jusqu’à 100 fois plus de cas

Le pic de la deuxième vague de la COVID-19 pourrait être jusqu’à 100 fois plus élevé dans les régions qui ont été peu touchées le printemps dernier, selon un document de l’Agence de la santé publique du Canada.

Dans les régions qui ont été les plus touchées, l’incidence de la seconde vague pourrait être de deux à trois fois plus importante.

Ce scénario de la pire éventualité raisonnable apparaît dans le plan de prévention fédéral-provincial en vue d’une recrudescence des cas de COVID-19 cet automne et l’hiver prochain.

Selon l’Agence de la santé publique, il faut tenir compte de cette possibilité pour bien planifier les mesures à prendre dans les prochaines semaines. Il s’agit d’un « test de résistance » pour se préparer à bien répondre à une hausse majeure de cas.

Même s’il ne s’agit pas du scénario le plus probable, on veut éviter une situation comme celle vécue en Italie ou encore à New York, où les hôpitaux n’ont pas été en mesure de répondre à la demande lors de la première vague.

Cas en hausse

Dans certaines régions du Québec, notamment le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue, on n’a compté que quelques dizaines de cas au printemps.

Compte tenu de sa population, la Ville de Québec a elle aussi été relativement épargnée. La propagation a surtout été concentrée dans la grande région de Montréal.

Lors de la vague initiale, le taux d’incidence le plus élevé a atteint 31 cas par 100 000 habitants à travers le pays, soit 11 849 nouveaux cas en une seule semaine.

Au cours des derniers jours, le nombre de cas a augmenté au Québec pour atteindre 184 cas, hier. C’est deux fois plus que la semaine précédente.

Niveau d’alerte important

En conférence de presse, hier, le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a d’ailleurs dit s’attendre à ce que la hausse se poursuive.

« On est à 184 [cas], il se pourrait très bien que les prochains jours soient plus élevés, a-t-il averti lors d’un point de presse. C’est un niveau d’alerte que je trouve important. »

Il a rappelé la nécessité d’être prudent dans les rassemblements prévus pour la longue fin de semaine de la fête du Travail.

Le ministre a rapporté le cas d’une fête organisée à Laval où 14 des 17 personnes présentes ont été infectées. La Santé publique répète pourtant depuis plusieurs mois que le nombre maximal de personnes réunies à l’intérieur ne doit pas dépasser 10 personnes logeant à trois adresses différentes.

Un certain nombre de cas ont été reliés à des bars de la région de Québec et d’autres ont été recensés dans une quarantaine d’écoles.

Surveillance et frontières

Pour éviter de se retrouver avec un pic important à l’automne, il dit vouloir tenter de limiter au maximum les éclosions.

L’Agence de la santé publique du Canada a aussi identifié une série de critères qui pourraient mener au pire scénario comme une forte éclosion en même temps que la grippe saisonnière (voir infographie).

Elle indique donc qu’il faut s’assurer d’avoir des résultats rapides et de pouvoir identifier les différents virus qui vont circuler durant la saison froide. On réitère également l’importance de bien surveiller les entrées aux frontières.

– Avec l’Agence QMI

LES CARACTÉRISTIQUES DU PIRE SCÉNARIO ENVISAGEABLE*