La skyline de Vancouver

Parmi les plus belles lignes d’horizon du Canada, celle de Vancouver trône en tête de liste. Ville entre mer et montagne, son architecture mo-derne est principalement composée d’immeubles en verre. Ce matériau multiplie les jeux de lumières et de réflexions qui embrasent les teintes du ciel à toute heure du jour et de la nuit. D’innombrables perspectives s’offrent aux passionnés de paysages urbains. L’une de mes vues préférées est celle depuis la pro- menade Seawall, d’une longueur de 8,8 kilomètres ceinturant le parc Stanley. Ce parc urbain de 400 acres procure un contact unique avec les paysages maritimes de la côte Ouest et ses forêts humides. Un véritable paradis pour la randonnée pédestre et la course à pied. Sur son parcours, la statue de l’olympien Harry Jerome complète à merveille ma composition photographique. Lorsque « l’heure bleue » est à point, soit près de 30 minutes suite au coucher du soleil, il est temps d’immortaliser le moment...

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 24-70mm f/2.8L USM

Exposition : 10s à f/14

ISO : 200