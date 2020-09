L’attentat dont on ne parle pas

C’était hier le 4 septembre. Et chaque année, à cette date, un petit frisson me passe dans le dos. En fait, un gros frisson.

Car quand on a eu la chance de discuter avec des gens qui étaient sur place au Métropolis le soir du 4 septembre 2012 après la victoire du Parti québécois, croyez-moi, ça donne froid dans le dos.

Ce soir-là, pour la première fois de l’histoire du Québec, une femme accédait à la plus haute fonction, celle de première ministre. Tsé, en matière de proverbial «plafond de verre», celui-là est pas si pire pantoute.

J’ai pas lu grand chose là-dessus non plus hier. Ni des féministes, ni de médias qui saluaient pourtant à grands traits il n’y a que quelques semaines de cela le fait que Dominique Anglade soit devenue première femme à diriger le PLQ...

Le 4 septembre 2012, le Québec a été visé en son cœur, à cause du résultat de son choix démocratique. La première femme à devenir première ministre n’a pas eu le droit de terminer son discours de victoire. Non, on a attenté à sa vie avant qu’elle ne puisse terminer ses remerciements.

Richard Henry Bain, un «amoureux du Canada à l’âme troublée», comme le titrait La Presse pour caractériser le terroriste, se pointe au rassemblement du PQ avec la ferme intention de faire un carnage.

La différence entre lui et Alexandre Bissonnette, terroriste de la mosquée? L’arme du premier s’est enrayée.

Quand on écoute les témoignages des agents de la Sureté du Québec, des gardes du corps ou encore des gens qui étaient sur place, on comprend à quel point il s’en est fallu de peu; que si l’arme du tireur ne s’enraye pas, c’est probablement la PM elle-même qui aurait pu y passer.

Richard Henry Bain : un terroriste

En 2018 quand Richard Henry Bain a tenté de faire réduire sa peine de prison, voici comment le procureur de la couronne Dennis Galiatsatos a qualifié le tueur :

«Le 4 septembre 2012, armé de fusils d’assauts, d’explosifs, et d’assez de munitions pour équiper une petite armée, il a tenté de mettre à genoux la démocratie [...]

Une petite fille a perdu son père en raison d’une croisade absurde voulant que “les Anglais se réveillent”, l’harmonie culturelle et linguistique a été secouée. Le Canada a été propulsé sur la scène mondiale pour toutes les mauvaises raisons.»

Selon le procureur de la couronne, «Bain mérite l’appellation de "terroriste", pour l’attaque mortelle commise au Métropolis».

Le même procureur qui avait expliqué à Radio-Canada en 2016 qu’une partie de la preuve n’ayant pas été dévoilée lors du procès était pourtant équivoque :

«Le procureur a aussi souligné le fait que certains éléments de preuve n'avaient pas été dévoilés avant le procès. Il cite notamment la déclaration que l'accusé a faite en novembre 2012 à la psychiatre Marie-Frédérique Allard, selon laquelle il voulait "tuer le plus de séparatistes possible", y compris la chef Pauline Marois. »

Et plus loin :

«Je peux vous assurer que la position du ministère public sur sentence va refléter le fait que, selon moi, le 4 septembre 2012, M. Bain s'est attaqué à des techniciens de scènes, à des citoyens, à des policiers, mais il s'est aussi attaqué à la démocratie.»

Ce n’est pas rien, un homme s’est attaqué au fondement même de notre démocratie, il a visé un groupe précis de la société québécoise – les indépendantistes -, il y a eu mort d’homme, l’intention était manifestement haineuse... et pourtant, il peut se passer un 4 septembre sans que l’on ne mentionne même ce qui s’était passé ce soir-là.

Pas un mot. Silence complet.

J’ai posé la question à un artiste québécois qui était dans la salle ce soir-là. Je lui ai demandé pourquoi.

Pourquoi on était si frileux collectivement à l’idée de causer de cet attentat terroriste là. Car on ne se refuse pas les grandes discussions à la radio d’État francophone pour analyser les tenants et aboutissants des attentats de la grande mosquée, ou de la Polytechnique. Ce qui est sain et nécessaire.

Mais on discute peu de l’attentat du Métropolis. Pourquoi?

Sa réponse fut saisissante, mais pas surprenante; «car ce sont des indépendantistes qui étaient visés. Sinon quoi?»

En effet, sinon quoi?