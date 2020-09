Photo courtoisie

Plusieurs golfeurs m’ont demandé où peut-on se procurer le livre « Le siècle du Lorette », une histoire dans l’histoire, co-écrit par Robert Ferland et l’historien Denis Angers à l’occasion du 100e anniversaire du club de golf Lorette ? Le livre, un ouvrage de 147 pages, est en vente à la boutique du club Lorette au prix de $25 pour les membres et $30 pour les non-membres. (+ taxe fédérale). Sur la photo, Robert Ferland et Denis Angers.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Claire Dumas et Rémi Langlois (photo), de l’arrondissement Beauport à Québec, qui célèbrent leur 50e anniversaire de mariage aujourd’hui. Le couple a 4 enfants et 7 petits enfants.

101 ans

Photo courtoisie

Émilius Blouin (photo), de St-Augustin-de-Desmaures, célèbre aujourd’hui ses 101 ans. Bon vivant et toujours très lucide, M. Blouin qui pousse encore la note à l’accordéon ne l’a pas eu facile au cours de la dernière année avec, entre autre, une hospitalisation. Claudette, sa conjointe des 9 dernières années, m’indique toutefois que tout va mieux maintenant. Bonne fête M. Blouin.

Bonne retraite

Photo courtoisie

Yves Fortin (photo), directeur adjoint des ressources financières au CHU de Québec, profite maintenant d'une retraite bien méritée. Diplômé de l’Université Laval (1979), Yves, qui a mené une belle carrière en comptabilité, a plein de projets pour sa retraite.

Anniversaires

Photo courtoisie

Daniel Gauthier (photo), ex-président du Cirque du Soleil et propriétaire de la station de ski Le Massif de Petite-Rivière-Saint-François, 62 ans...Stéphanie Crête-Blais, comédienne et actrice québécoise, 40 ans...Marc-André Hamelin, pianiste classique et compositeur québécois, 59 ans...Brigitte Boucher, comédienne et actrice québécoise, 60 ans...Paul Piché, auteur-compositeur-interprète québécois, 67 ans...Michael Keaton, acteur (Batman), producteur et réalisateur américain, 69 ans...Raquel Welch, actrice américaine, 80 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 5 septembre 2018. Lise Payette (photo), 87 ans, ancienne ministre, auteure et animatrice et grande figure du féminisme québécois...2018. Gilles Pelletier (photo), 93 ans, comédien québécois...2016. Nathalie Moreau, 51 ans, la sœur jumelle de comédienne Sylvie Moreau...2015. Dennis Greene, 66 ans, chanteur américain (Sha Na Na)...2014. Noel Hinners, 78 ans, scientifique en chef américain de la NASA (1987-1989)...2008. Robert Giroux, 94 ans, un géant du XXe siècle dans le domaine de l'édition...2003. Gisele MacKenzie, 76 ans, chanteuse d’origine canadienne...1997. Mère Teresa, 87 ans, la légendaire religieuse...1995. Jean-Luc Pépin, 71 ans, ex-ministre fédéral...1978. Robert Cliche, 56 ans, qui a présidé la commission d'enquête sur les libertés syndicales dans la construction.