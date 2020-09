Les Bills prolongent le contrat d’un pilier défensif

Les Bills de Buffalo se sont assuré les services d’une de leurs pièces défensives les plus importantes en accordant une prolongation de contrat de quatre saisons au demi de coin Tre’Davious White, samedi.

Selon le réseau NFL Network, l’entente d’une valeur de 70 millions $ fait de White l’un des joueurs les mieux payés à sa position.

Le choix de première ronde (27e au total) des Bills en 2017 a connu une saison de rêve en 2019, interceptant six ballons, un sommet dans la NFL, en plus de forcer deux échappées. White a aussi réussi un sac du quart lors d’une saison qui l’a vu être nommé sur la première équipe d’étoiles du circuit Goodell, en plus de recevoir une invitation au Pro Bowl.