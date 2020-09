Les joueurs canadiens pourront revoir leur famille

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) de nationalité canadienne pourront accueillir les membres de leur famille, qui résident aussi au Canada, dans la ville-bulle d'Edmonton lors des finales d’association.

Selon ce qu’a appris le réseau ESPN, la direction du circuit Bettman tenterait de négocier avec le gouvernement canadien afin que les joueurs provenant d’ailleurs puissent, eux aussi, accueillir des membres de leur famille.

Toutefois, il y aura un long processus pour les membres de famille qui désirent entrer dans la ville-bulle. Ils devront d’abord s’isoler chez eux pendant sept jours, tout en étant en mesure de produire trois tests négatifs à la COVID-19. Par la suite, ces derniers devront rester dans un hôtel autre que celui des joueurs dans la bulle et produire quatre résultats négatifs avant de finalement voir les joueurs.

«À première vue, je me disais que ce ne serait pas si pire que ça, a expliqué l’attaquant québécois des Golden Knights de Vegas Jonathan Marchessault au réseau ESPN, durant le mois d’août. Je me disais que ça ferait environ 30 jours sans voir ma famille et qu’elle me rejoindrait si on passait la deuxième ronde. Maintenant, la LNH nous dit qu’ils devront s’isoler à la maison et passer trois tests [à la COVID-19] qui devront être négatifs, évidemment. Ensuite, ils devront venir grâce à un vol privé.»

«Les joueurs de notre équipe sont chanceux parce que notre propriétaire est incroyable et l’organisation prend bien soin de nous, donc elle nous fournirait des vols pour les familles. Mais après cela, je dois demander à mes quatre enfants, tous âgés de moins de six ans, de rester dans une chambre d’hôtel pour quatre jours. Je ne crois pas que ce soit réaliste. Je sais que plusieurs joueurs dans notre équipe attendaient de voir la décision [de la LNH] avant de prendre la leur. Mais je sais personnellement que ma femme penche pour ne pas venir.»

Depuis l’arrivée des équipes à Edmonton et à Toronto, la LNH n’a recensé aucun cas positif à la COVID-19.

«Nous voulons réduire les risques le plus possible, a révélé le vice-président exécutif de la LNH, Steve Mayer. Nous avons atteint un point où nous avons réussi [notre plan], il n’y a pas de cas positif – on va toucher du bois parce que c’est un miracle – et c’est très important. Plus on ajoute à cet environnement, plus on s’expose aux risques.»