Les Raptors créent l’égalité

Les Raptors de Toronto ont de nouveau trimé dur contre les Celtics de Boston, mais ils ont été en mesure de gagner un deuxième match consécutif, cette fois au compte de 100 à 93, samedi à Orlando. La série est maintenant égale, avec deux victoires de chaque côté.

À égalité à la demie, la formation torontoise a élevé son jeu d’un cran à son retour sur le terrain en inscrivant 32 points au troisième quart contre 24 pour ses rivaux. Le jeu défensif des Raptors leur a permis de contrôler le rythme du match par la suite.

Pascal Siakam et Kyle Lowry ont soulevé l’attaque des champions en titre, récoltant respectivement 23 et 22 points, en plus de récupérer 11 rebonds chacun. Serge Ibaka et Fred VanVleet les ont aidés en marquant 18 et 17 points.

Jayson Tatum a été le meilleur élément des Celtics avec un double-double de 24 points et 10 rebonds.