Les Rays subissent une dure défaite

Les Rays de Tampa Bay ne se sont jamais remis d’une poussée de quatre points des Marlins de Miami lors de la quatrième manche, en route vers une défaite de 7 à 3, vendredi au Tropicana Field.

Un simple de Harold Ramirez et un circuit de Corey Dickerson ont permis aux Marlins de prendre les devants, en quatrième manche. Un autre simple, en cinquième manche, a procuré une avance de cinq points aux visiteurs, avant que l’équipe locale réplique avec un point.

Sandy Alcantara (3-1) a obtenu la victoire. En six manches de travail, il a accordé seulement trois coups sûrs et un point mérité, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. La défaite est allée au dossier de Blake Snell (3-1), qui a tout de même retiré huit joueurs sur des prises, mais qui a accordé six coups sûrs et cinq points, dont quatre mérités.

Une 300e longue balle pour Trout

À Los Angeles, le frappeur de puissance Mike Trout a réussi son 300e coup de circuit en carrière dans une victoire de 10 à 9 des Angels aux dépens des Astros de Houston, lors du premier match d’un programme double.

En fin de troisième manche, Trout a expédié l’offrande de Brandon Bielak à l’extérieur des limites du terrain. Du même coup, il réécrivait le livre des records de la franchise, lui qui occupe seul le premier rang pour le plus grand nombre de longues balles.

Ses coéquipiers Jo Adell et Justin Upton l’ont imité, respectivement en quatrième et cinquième manches. Alors que leur équipe était en retard 9 à 7 en neuvième manche, ces deux joueurs ont uni leurs efforts en frappant respectivement un simple et un double pour procurer la victoire aux Angels.