L’expertise des pourvoiries au service des chasseurs

L’expertise des pourvoyeurs est un précieux atout pour les chasseurs. Bien encadrés et guidés par des gens qui connaissent leur territoire comme le fond de leur poche, ils peuvent ainsi profiter au maximum de leur aventure.

Les connaissances approfondies du terrain permettent aux pourvoyeurs d’identifier les meilleurs sites et de les préparer adéquatement, afin de mettre toutes les chances de votre côté afin que vous récoltiez une bête.

Si vous avez peu d’expérience, le pourvoyeur et ses guides pourront vous aider à découvrir les meilleures techniques à adopter selon le terrain, la température et tous les autres facteurs qui peuvent influencer le comportement du gibier. Aussi, comme les pourvoiries gèrent de façon serrée les ressources naturelles et fauniques qui sont sur leurs territoires, vos chances de récolte sont d’autant meilleures.

Malgré la pandémie de COVID-19, les pourvoiries du Québec sont prêtes à accueillir les amateurs de chasse dans un cadre sécuritaire. Des protocoles sanitaires rigoureux, conformes aux directives de la santé publique, ont été mis en place pour protéger la clientèle et les employés en pourvoirie.

Le guide des normes sanitaires de la Fédération des pourvoiries du Québec a été approuvé par la Santé publique.

DES CHIFFRES QUI PARLENT

Il suffit de consulter le tableau des différentes excursions offertes par les pourvoiries du Québec pour comprendre l’importance de ce milieu dans le domaine de la chasse.

Au total, 199 pourvoiries offrent de la chasse de l’orignal alors que 55 possèdent un territoire pour la chasse du chevreuil. Pour le petit gibier, il y a 163 pourvoiries qui le proposent. Pour la chasse de l’ours noir, on en compte 175 alors que pour la chasse aux oiseaux migrateurs, il y en a 37 qui attendent les chasseurs.

Conscients qu’il faut préparer une relève pour la chasse afin d’assurer la pérennité de l’activité, les pourvoyeurs ont choisi d’offrir certains avantages pour susciter l’intérêt.

La plupart des pourvoiries offrent des tarifs spéciaux pour les accompagnateurs. Il est donc possible d’initier graduellement vos proches à la chasse, tout en les laissant profiter de la beauté des paysages d’automne. Plusieurs activités de plein air sont aussi offertes en pourvoirie.

Avec plus de 3500 chalets et auberges, les pourvoiries du Québec représentent le plus vaste réseau d’hébergement en milieu naturel au Québec. Si, au moment où vous lisez ces lignes, vous n’avez pas encore réservé votre séjour de chasse pour l’automne, il se peut qu’une des 300 pourvoiries membres de la Fédération ait encore de la disponibilité.

Pour vous aider à retrouver ce que vous cherchez, la Fédération a développé un outil facile à utiliser que vous trouverez au www.pourvoiries.com/fr/2020/08/sejour-nature-pour-vos-vacances.

UN OUTIL ESSENTIEL

Il est vrai que les vêtements, les munitions, les armes, les destinations et les véhicules sont tous des indispensables pour une excursion de chasse. On peut maintenant ajouter le Guide du chasseur à cette liste.

Ce petit livret de poche présente les principales règles applicables à la chasse sportive au Québec, les cartes de zones, les exceptions ainsi que les spécificités concernant la chasse aux oiseaux migrateurs. Vendu au coût de 2,99 $, il est disponible chez la plupart des agents de vente de permis de chasse autorisés à travers le Québec, dont Latulippe, Canadian Tire, les boutiques Écotone et les Pronature. Il est aussi possible de commander un exemplaire en ligne via le www.guideduchasseur.com.