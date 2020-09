L’importance d’un bon auxiliaire

Anton Khudobin qui mène les Stars de Dallas en l’absence de Ben Bishop, Michael Hutchinson qui aide l’Avalanche du Colorado à revenir dans la série contre Dallas, et Thatcher Demko qui n’accorde qu’un seul but sur 96 lancers en deux matchs contre les Golden Knights de Vegas pour aider les Canucks à forcer la tenue d’un septième match. Avez-vous besoin d’autres exemples pour prouver l’importance d’un deuxième gardien de premier plan dans la LNH ?

Les équipes toujours en séries ont toutes utilisé leur deuxième gardien de but au moins une fois, sauf le Lightning de Tampa Bay.

Vous voyez assurément où je veux en venir.

Certains ont décrié l’acquisition de Jake Allen par le Canadien de Montréal la semaine dernière, sous prétexte que les 4,35 M$ qu’il commandera la saison prochaine font de lui un auxiliaire beaucoup trop cher payé.

C’est vrai, le Canadien dépensera 14,85 M$ pour ses deux gardiens de but en 2020-2021, mais il a l’espace sur le plafond salarial et il ne reste qu’un an au contrat d’Allen. Après, rien n’indique que ce dernier ne décidera pas de prolonger son parcours avec le Canadien en assurant son avenir pour quelques saisons supplémentaires à un salaire bien moindre que celui qu’il touchera cette saison.

J’aime beaucoup cette transaction pour le Tricolore, d’ailleurs. Je pense que Marc Bergevin vient de s’assurer que son équipe comptera sur le meilleur duo de gardiens de but dans toute la LNH la saison prochaine.

De ce qu’on entend, Allen est non seulement un bon gardien, mais aussi une bonne personne qui accepte son rôle. Et ça, c’est la clé quand tu vas chercher un auxiliaire. Tu as besoin que ce dernier crée une compétition saine à l’interne tout en comprenant que ce n’est pas lui l’homme de la situation.

Tout ça permettra aussi à Cayden Primeau de continuer à se développer dans les mineurs. Oui, il a été très bon la saison dernière, mais il ne faut pas oublier qu’il est encore très jeune et que c’est un choix de septième ronde. Très peu de gens le voyaient devenir un gardien de la LNH lors de sa sélection en 2017.

ÉCHANGER PRICE

Les prochaines lignes n’ont pas fait l’unanimité quand je les ai écrites la première fois et je me doute bien que ce sera de nouveau le cas cette fois. Par contre, je pense que le Canadien devrait envisager la possibilité d’échanger Price, tout comme Shea Weber. L’émergence des jeunes comme Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, jumelée au fait que l’espoir Cole Caufield aimerait joindre l’équipe si la saison de la NCAA était annulée, fait en sorte que le constat est clair : l’avenir appartient aux jeunes.

Le Tricolore se trouve donc dans une situation où il veut donner des responsabilités à ses jeunes joueurs, mais se retrouve avec deux vétérans – Price a 33 ans et Weber 35 – qui savent que leurs meilleures années sont derrière eux et qui veulent gagner avant de se retirer.

La valeur des deux joueurs n’est probablement pas ce qu’elle a déjà été, mais je suis convaincu que Marc Bergevin serait surpris de la qualité du retour qu’il pourrait obtenir.

LE CASSE-TÊTE DOMI

Par ailleurs, si le dossier de l’auxiliaire est réglé, c’est loin d’être le cas de celui de Max Domi qui semble être devenu une patate chaude pour l’organisation. Il a récemment remercié l’agent Pat Brisson pour embaucher Darren Ferris. Il est évident que c’est une question de contrat et que Domi est à la recherche d’un pacte à long terme.

Tout cela me porte à croire qu’il ne sera pas de retour avec le CH la saison prochaine.

Sur une note positive, j’ai participé au tournoi de golf de Jonathan Drouin, la semaine dernière, lors duquel il a amassé 500 000 $ pour la fondation du CHUM. Jonathan semblait dans une forme splendide. De jouer avec Nick Suzuki en fin de saison semble l’avoir revigoré et j’ai très hâte de le voir la saison prochaine.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

VIEUX SOUVENIRS

Le directeur général de l’Avalanche du Colorado, Joe Sakic, a bâti une équipe excitante à souhait. Les jeunes joueurs de l’organisation ont pris le contrôle et il n’y a pas de doute que la formation de Denver a ce qu’il faut pour faire des dégâts pour encore plusieurs saisons. D’ailleurs, ça me fait drôlement penser au genre de formation que les Nordiques de Québec avaient mis en place au milieu des années 90, avant de déménager justement vers les Rocheuses. Équipe, d’ailleurs, pour laquelle évoluait Sakic. L’Avalanche tout comme les Canucks de Vancouver n’ont pas eu besoin d’ajouter des vétérans en fin de carrière qui deviennent plus tôt que tard des boulets sous prétexte qu’ils sont « bons dans la chambre ». On fait confiance aux jeunes et ça rapporte. Certaines équipes devraient prendre des notes...

CHARA DE RETOUR ?

Zdeno Chara m’a surpris jeudi quand il a mentionné vouloir revenir au jeu la saison prochaine. Âgé de 43 ans (il en aura 44 en mars prochain), c’est à se demander si le défenseur n’étire pas la sauce inutilement. Les Bruins sont vieillissants et leurs deux premiers centres, Patrice Bergeron et David Krejci, ne rajeunissent pas non plus. Les Bruins se retrouvent dans une situation particulière puisque Chara a atteint un statut qui rend difficile de lui dire non. Il a rendu tellement de fiers services à l’organisation et, s’il devait revenir, l’entraîneur Bruce Cassidy ne pourrait pas le laisser au bout du banc. Il faut maintenant se demander s’il ne s’agirait pas du contrat de trop pour le grand défenseur qui a eu du mal à suivre le rythme à quelques occasions lors des dernières séries. D’un autre côté, je ne peux pas lui en vouloir.

JACQUES MARTIN

Jacques Martin aura 68 ans le 1er octobre prochain, mais il ne semble pas avoir l’intention de se retirer. Remercié par les Penguins de Pittsburgh après l’élimination de l’équipe contre le Canadien, il vient d’accepter un poste comme adjoint à David Quinn avec les Rangers de New York. Il va avoir un fun noir à diriger les jeunes joueurs des Blue Shirts. Jacques, c’est un passionné. Il a compris que ses années en tant qu’entraîneur-chef dans la LNH étaient derrière lui, mais il peut encore offrir de précieux services.