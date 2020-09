Montréal: des citoyens appuient le projet de parc nautique à Lachine

Le projet de parc nautique qui remplacera la marina de Lachine a trouvé un soutien parmi la population locale.

Le collectif #réclame ta rive, une initiative citoyenne, apporte son soutien au projet municipal de création d’un parc mutique public en remplacement du port de plaisance de Lachine.

La Ville de Montréal a annoncé début juillet un investissement de 20 millions $ pour transformer la marina en parc riverain avec activités nautiques non motorisées.

Se disant conscients des enjeux sociaux et environnementaux que charrient le futur parc nautique, les membres du collectif affirment que les citoyens souhaitent récupérer les espaces riverains.

«Ce lieu unique à Montréal permettra de créer un achalandage important à Lachine, ce qui profitera à de nombreux commerces environnants», a indiqué vendredi le collectif, par communiqué.

Outre la démocratisation de l’accès aux rives et à la marina, le collectif revendique la protection de l’environnement et l’équité en matière de dépenses des fonds publics.

«La création d’un parc riverain et de milieux humides est une solution durable et redonne au site sa résilience naturelle en plus d’améliorer la qualité de l’environnement par phytoremédiation», a-t-on soutenu.

Lachine a grandement besoin d’un projet «structurant et inclusif» qui permettra de promouvoir autant les sports nautiques que l’activité physique, a plaidé le groupe de citoyens.

La marina devra poursuivre ses activités jusqu’à sa fermeture définitive l’automne prochain. Une fermeture à laquelle s’oppose l’Association des plaisanciers.