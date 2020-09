Arcs et arbalètes: pour faire flèche de tout bois à tout coup

Pour l’amateur qui veut pratiquer la chasse autrement qu’avec une arme à feu, il existe deux possibilités, soit l’arc ou l’arbalète. Même si ces engins tirent tous les deux des flèches, leurs caractéristiques et leur utilisation sont différentes et il importe d’en tenir compte quand vient le temps de s’équiper.

«Depuis que la chasse à l’arbalète a été permise, cette technique est devenue très populaire entraînant une baisse importante pour la chasse à l’arc, rappelle d’entrée de jeu la spécialiste de l’archerie du magasin Latulippe, Krystina Sauvageau.

«Toutefois, depuis quelques semaines, le gouvernement a aboli le test pratique à l’arc. Cela a entraîné une hausse automatique des ventes pour l’arc. Aussi, il ne faut pas oublier qu’en vertu des nouvelles mesures, la personne qui s’est qualifiée pour la chasse à l’arbalète peut automatiquement chasser à l’arc, sans avoir à suivre un cours supplémentaire. Aussi, pour la chasse à l’arc, elle n’a plus besoin de réussir l’examen pratique de tir qui se faisait, à savoir de réussir trois tirs sur cinq cibles à différentes distances.»

L’EFFICACITÉ DE L'ARBALÈTE

À l’instar de tous les autres engins, pour chasser efficacement à l’arc ou à l’arbalète, il faut pratiquer.

«Il ne faut pas s’acheter une arbalète la veille de la chasse et se rendre en forêt en pensant que cette dernière est déjà préajustée.»

Interrogée à savoir quel engin était le plus efficace, elle a vanté l’arbalète. « L’efficacité de l’arbalète est excellente. Par contre, si on compare l’arc et l’arbalète, cette dernière a une flèche plus petite et exerce plus de pression par rapport à l’arc. Toutefois, il est prouvé que la flèche de l’arc va toujours sortir au double de la vitesse de l’arbalète, même s’il y a moins de pression. Pour ce qui est de la puissance, ça s’équivaut.»

Au fil du temps, l’arbalète de chasse s’est grandement améliorée.

«Au cours des cinq dernières années, l’arbalète a tellement évolué, que bien des gens ont délaissé l’arc. Il faut savoir que la flèche que l’on tire avec un arc va voyager jusqu’à 350 pieds/seconde. La technologie de l’arbalète a changé rapidement si bien qu’aujourd’hui, il y a des modèles qui font voyager la flèche jusqu’à 460 pieds/seconde.»

En ce qui a trait à la facilité de récolter un gibier, Mme Sauvageau choisit l’arbalète.

«Quant à moi, l’arbalète, c’est plus facile. Ça ressemble un peu à une carabine parce que l’on a un télescope et que l’on peut tirer appuyé. Une fois les distances ajustées, lorsque le gibier se présente, on est prêt. Pour l’arc, on a un mouvement de plus à faire pour étirer la corde. Il ne faut pas faire de bruit, ne pas laisser tomber la flèche et rester étiré tant et aussi longtemps que le gibier n’est pas en position. On peut dire que l’arc est plus technique.»

UN ARC ADAPTÉ À NOTRE PHYSIQUE

Dans le cas de l’arbalète, une personne peu assez facilement tirer avec les différents modèles sur le marché. Pour l’arc, c’est une autre histoire.

«Dans le cas de l’arc, il faut qu’il soit vraiment très bien adapté au physique de la personne qui l’utilise. Les pressions sont différentes, les allonges aussi, autant de détails techniques qu’il faut connaître avant de pouvoir chasser avec un arc.»

Finalement, le secret est assez simple. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous devez choisir l’engin qui est bien adapté à vos besoins et à votre réalité physique. Le budget et le type de chasse que vous désirez faire seront aussi des éléments à prendre en compte.