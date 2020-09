«Psychomagic, a Healing Art»: la guérison selon Alejandro Jodorowsky

Le réalisateur et scénariste de BD Alejandro Jodorowsky devient, avec «Psychomagic, a Healing Art», une sorte de guérisseur surréaliste... ou pas.

C’est par l’étude du Tarot, pour lequel il a signé des ouvrages, que Jodorowsky (qui a, un temps, caressé le projet de porter «Dune» au grand écran) a mis sur pied ce qu’il appelle la psychomagie.

Cette dernière, telle que montrée dans ce documentaire, est une sorte de performance artistique multidisciplinaire, apparemment spontanée. Massages, cris et mouvements font partie du processus, de même que de peindre avec son sang menstruel, de laver le «patient» avec du lait, de l’enterrer vivant (pas longtemps), ou de lui casser des assiettes sur le plexus. Saugrenu? Pas tant que ça compte tenu de la personnalité et de l’œuvre du cinéaste.

Différents participants racontent leur histoire, comme cet homme avec des problèmes de foie, cet autre aux prises avec des crises de panique, cette jeune fille qui ne s’entend pas avec sa mère ou cette autre en grave dépression. Après l'entrevue avec Jodorowsky, lors de laquelle ils entrent dans le détail de leurs problèmes, ils participent à un atelier de psychomagie dont le contenu varie chaque fois.

Le sentiment éprouvé parfois est celui de se retrouver dans une infopub, mais une dont certains moments touchent profondément par ce que certaines des interventions ont de symbolique et d’humain. Car les «traitements» - tous les «patients» ont l’air rassérénés et sereins après l’exercice – sont une espèce de métaphore du traumatisme éprouvé, transcrite en performance artistique. Et la musique, composée par Adan Jodorowsky, le fils d’Alejandro, devient parfois hypnotique, servant parfaitement le propos.

La question n’est donc pas d’adhérer ou non à la démarche, mais de la suivre, de l’observer, de l’absorber et d’en tirer – ou pas – ses propres conclusions. Par contre, nul doute que «Psychomagic, a Healing Art» est une œuvre digne d’Alejandro Jodorowsky et qu’elle n’intéresse vraiment que si on apprécie l’artiste.