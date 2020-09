Entretien avec Richard Martel: et Dieu vomit les tièdes...

C’est très facile de caricaturer Richard Martel. On peut faire comme l’a fait dans la facilité Jacques Thériault du 98,5 parler d’un coach «goon».

Mais alors, la caricature passe par-dessus des années de dévouement dans l’enseignement, que ce soit au Saguenay dans les polyvalentes au secondaire ou au Collège français de M. Louis Portal.

Et si Richard Martel a été un coach passionné qui a parfois sauté une coche de trop à une époque où on le tolérait, on ne peut nier qu’il a contribué à former des dizaines de jeunes qui sont devenus de bons citoyens avec les Foreurs de Val-d’Or, le Drakkar de Baie-Comeau, le Laser de Saint-Hyacinthe et surtout, surtout, les Saguenéens de Chicoutimi.

Martel s’est retrouvé coach en Suède, ce qui a été bénéfique pour son anglais et sa géographie, en France où son séjour s’est terminé dans une controverse dont il n’est pas fier, commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey...

Et j’en passe sans doute.

Toujours explosif. Toujours controversé. Mais un coach travaillant et appliqué. Encore hier, il a reçu un beau témoignage de Gilbert Delorme au 91,9 qui l’a affronté comme entraîneur dans la LHJMQ : « À un moment donné, on a retiré mon chandail à Chicoutimi. J’en ai profité pour assister à des entraînements de Richard Martel. J’avais été très impressionné par la somme de travail que ça demandait. C’était réfléchi et il s’attardait à tous les détails. Un haut niveau », de dire Delorme dans un commentaire.

Mille fois plus qu’un goon.

Photo d'archives, Roger Gagnon

MÈRE LIBANAISE

Mais Richard Martel ne pouvait pas être autrement que Richard Martel. Né dans le quartier Saint-Henri de Chicoutimi-Nord, ami d’enfance du docteur Sylvain Simard, joueur des Saguenéens et coéquipier de Marc Bergevin, Martel est un Martel de père et un Abraham de mère. Libanais par maman... et donc membre en règle du clan Abraham dont le plus célèbre au Saguenay est le regretté Georges Abraham, propriétaire du Georges Steak House, l’institution dans la restauration à Chicoutimi.

C’est simple, à moins d’un oubli incroyable, tous les ministres, tous les députés, tous les maires, tous les échevins, tous les organisateurs politiques, tous les journalistes de passage dans la région, ont mangé « su Georges »...

« Ben Georges, c’était mon oncle. Chez nous, même si mon père était un Martel, on s’intéressait à l’économie et à la finance comme ma parenté libanaise. On n’écoutait pas Rue des Pignons, on écoutait Bernard Derome. Ça discutait fort et avec passion. Ça m’a sensibilisé jeune aux enjeux sociaux », raconte Richard Martel.

PASSION... TOUJOURS LA PASSION

Richard Martel a toujours travaillé fort. C’est un euphémisme. La meilleure chance de jaser à tête reposée avec lui était de le rencontrer sur la rue Atlantic à Delray en Floride.Il y a acheté un condo avec sa blonde, Annie Houle, il y a une douzaine d’années et quand il revenait de Suède ou de France, il y passait quelques semaines en juillet.

Sinon, les grandes jases se déroulaient chez Michel Boivin et Gaby Asselin à Lake Worth, les anciens gestionnaires des Saguenéens. Curieusement, Richard Martel écoutait beaucoup plus qu’il ne parlait.

Fort d’un baccalauréat en éducation physique et d’un autre en enseignement, la première carrière du député saguenéen aura été l’enseignement. C’était déjà un homme de résultats. Il avait des beaux projets de compétition entre les écoles comme Dominique-Racine et Charles-Gravel, mais ç’aurait été trop compliqué. Parce qu’il avait gardé les buts pour les Inuks de l’UQAC, on lui a demandé de coacher des pee-wee : « Mes petits gars travaillaient fort, mais on perdait tout le temps. Dans le fond, j’ignorais tout des systèmes du hockey. J’ai acheté le livre de Gérard Gagnon, j’ai découvert les notions du porteur et le chasseur, du triangle d’attaque, je l’ai étudié et je me suis mis à l’enseigner à mes joueurs. On s’est mis à gagner. L’année d’après, j’ai reçu une équipe bantam, puis midget jusqu’au moment où Joe Canale m’a offert le poste d’assistant avec les Sags de la Ligue junior majeur du Québec », raconte-t-il.

DES HORAIRES DE MALADE...

Photo d'archives, Roger Gagnon

Et après toutes ces aventures, voilà que Richard Martel a gagné deux élections à Chicoutimi et qu’il se retrouve le lieutenant au Québec d’Erin O’Toole, le chef du Parti conservateur. L’alternative à Justin Trudeau.

Ses horaires sont déments. On a jasé trois fois au téléphone et finalement, l’entrevue officielle a eu lieu au réveil... très tôt hier matin : « Pendant la pandémie, j’ai moins voyagé, mais j’ai fait encore plus de travail de comté. Les gens avaient besoin d’aide pour se démêler dans les programmes gouvernementaux. On les a guidés. Pis, y a toujours des dossiers à défendre dans la région. Pêches et océans Canada, ça touche la région. L’Alcan, la forêt, la base militaire de Bagotville, l’agriculture, ce sont tous des dossiers fédéraux qui ont des retombées au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il faut être vigilant et suivre les dossiers. Les énoncés d’Ottawa nous touchent directement », souligne-t-il.

Et puis, quand il a été le seul élu conservateur à soutenir Erin O’Toole dans la course à la chefferie, la charge de travail s’est encore alourdie. Sa conjointe Annie raconte comment son amoureux a rencontré les gens, comment il s’est attelé au téléphone pour organiser la course et convaincre les membres du PC de voter pour le bon candidat. Il confirme : « Il fallait respecter les gens. Dans Jonquière, les gens étaient pas mal pour Peter

MacKay. Je les écoutais, je respectais leur choix et à la fin, je leur demandais de s’informer sur Erin O’Toole. Pas plus. Pas de pression », dit-il.

Dans le fond, c’était un travail de directeur général au hockey : « Fallait bâtir une équipe le plus rapidement possible. Augmenter le membership. Tu dois parler comme ton chef et promouvoir ses idées. C’était de la grosse job », dit-il en souriant.

Photo d'archives, Roger Gagnon

LES ATTAQUES À VENIR

La politique est un jeu cruel et un sport extrême. Richard Martel, en prenant du galon et en devenant numéro un du parti au Québec, va sans doute avoir droit à des rappels d’incidents de son passé comme coach : « J’ai toujours fait ce que j’avais à faire avec mon cœur et en faisant de mon mieux. J’ai été honnête avec moi-même. De toute façon, faut être bien dans sa peau pour occuper certains postes. Quand je me suis lancé en politique, je l’ai fait avec la même passion que lorsque je dirigeais mes équipes. Je suis un homme de résultats. Je suis au service des citoyens. C’est un gros apprentissage. Ce sont des règles et des stratégies différentes. Tu veux être efficace pour les gens. C’est leur argent que les politiciens administrent. On le sait que le fédéral ne peut continuer à gaspiller l’argent des contribuables comme c’est le cas. Il va falloir s’atteler à la rude tâche de rétablir les finances du pays. C’est un pattern. Les libéraux gaspillent et les conservateurs doivent réparer les pots cassés. Et puis, pour moi qui suis un nationaliste fédéraliste, le fait que le Parti conservateur soit un parti respectant les provinces et les régions est important. C’est un parti de régions. C’est ce que j’essaie d’expliquer aux gens », dit-il.

Richard Martel reste Richard Martel. Un incorrigible passionné qui a tout simplement changé l’objet de sa passion. Avant, il parlait de hockey et n’avait qu’un objectif, gagner. Quitte à piétiner certaines susceptibilités.

Ça ne changera pas en politique.

C’est certain qu’à un moment donné, ça va exploser. Comme ça explosait derrière le banc au hockey. Mais ça ne veut pas dire que c’est nécessairement mauvais.

Hé ! Après tout, le Christ l’a dit. Dieu vomit les tièdes.