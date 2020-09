Une fin de semaine de chasse entièrement consacrée à la relève

La toute première fin de semaine de chasse destinée à la relève se tiendra les 31 octobre et 1er novembre prochains.

Il y a longtemps que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs demandait à ce qu’une période de temps à l’automne soit réservée pour les jeunes, entre autres, histoire de stimuler la relève et ainsi assurer la pérennité de la pratique de la chasse. Comme pour la pêche, ils devaient pouvoir pratiquer l’activité sans avoir à acheter un permis.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a donc décidé d’aller dans ce sens, en décrétant cette période de deux jours de chasse qui est instaurée dans l’ensemble des zones de chasse, à l’exception de l’île d’Anticosti.

Cette fin de semaine est exclusivement réservée aux jeunes de 12 à 17 ans qui auront obtenu leur certification pour l’arme de chasse qu’ils veulent utiliser, aux nouveaux chasseurs certifiés en 2019 et aux détenteurs d’un permis d’initiation.

Tout ce beau monde pourra s’inscrire afin d’obtenir un permis éducatif sans frais. Tous les détails concernant les modalités d’inscription pour participer à cette fin de semaine spéciale ainsi que la réglementation qui y est associée sont disponibles sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) sous l’onglet Relève à la chasse.

Ce sera l’occasion pour les chasseurs d’expérience de transmettre leur savoir. Au Québec, 25 % des chasseurs ont plus de 40 ans d’expérience et 56 % ont plus de 20 ans d’expérience.

ENREGISTREMENT EN LIGNE

Une autre mesure importante qui entre en fonction cet automne, c’est la possibilité d’enregistrer votre gibier en ligne. Avec le succès de l’expérience tentée pour le dindon sauvage, les autorités gouvernementales ont décidé d’offrir le service gratuit en ligne pour toutes les espèces.

Donc, dès le début de la saison de chasse et de piégeage cet automne, vous aurez deux possibilités. Pour l’enregistrement de vos gibiers, dans un premier temps, vous pourrez remplir le formulaire en ligne disponible sur le site web du MFFP. C’est un service gratuit. Les chasseurs ont l’obligation de procéder à l’enregistrement de leur gibier dans les 48 heures suivant leur sortie de la forêt, même s’ils utilisent le service en ligne.

L’autre possibilité est de se rendre dans une station d’enregistrement comme à l’habitude et de débourser 7,12 $ pour acquitter les frais. Ce paiement est requis parce que ce service est offert par des commerçants délégataires du ministère.

NOUVELLES ZONES

Deux nouvelles zones sont maintenant ouvertes pour la chasse du chevreuil. Il s’agit de la 15 est dans Lanaudière et de la 26 ouest en Mauricie.

Des modifications ont été apportées à certaines zones. La zone 1 a été subdivisée en 1 nord et 1 sud, et la limite entre la zone 2 est et 2 ouest a été déplacée vers l’ouest.

APPÂTAGE ET LEURRE OLFACTIF

Pour l’appâtage sur un territoire de chasse du chevreuil, désormais, la période permise est du 1er septembre au 30 novembre uniquement. Pour ce qui est du sel et autres substances minérales, leur utilisation à l’année demeure permise.

L’utilisation d’urine naturelle de cervidé à des fins de chasse est interdite en tout temps, qu’elle provienne de n’importe où, à l’exception de l’urine d’orignal.

Cette interdiction des spécialistes du ministère vise à limiter les risques de propagation de maladies comme la maladie débilitante chronique des cervidés. L’interdiction s’applique aussi à tout leurre olfactif naturel provenant de cervidés, par exemple les glandes tarsiennes.