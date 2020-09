Certificat du chasseur: une formation en ligne qui fait le bonheur des apprentis

La façon de faire pour l’obtention du certificat du chasseur a complètement changé avec l’arrivée du cours d’Initiation à la chasse à l’arme à feu (ICAF) en ligne. Et force est de constater que l’initiative était attendue, avec plus de 1500 personnes inscrites «dès le début de la mise en ligne».

Cette nouvelle avenue a été créée à partir de la nouvelle entente signée entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

«Le nouveau cours d’Initiation à la chasse à l’arme à feu et le cours d’Initiation à la chasse à l’arc sont en ligne depuis quelques semaines. Ils représentent les deux cours nécessaires pour l’obtention du certificat du chasseur», précise le directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Alain Cossette.

«Il faut que les adeptes se rappellent toutefois que dans le cas du cours ICAF, au préalable, ils doivent suivre le Cours canadien de maniement des armes à feu (CSMAF), qui se donne toujours en salle. Il est donné durant toute l’année par nos bénévoles. Pour connaître la liste des endroits où il se donne, les amateurs n’ont qu’à se rendre sur notre site à l’adresse www.fedecp.com.»

«À LEUR RYTHME»

Une fois que vous avez suivi et réussi votre cours CSMAF, vous pouvez compléter votre formation sur internet avec le cours ICAF, dans le cas de la chasse avec arme à feu.

«Dès le début de la mise en ligne de cette nouvelle formule, plus de 1500 personnes se sont inscrites pour la suivre, révèle M. Cossette. Ce qu’il y a de bien dans ce système, c’est que les gens peuvent le faire à leur rythme en suivant la procédure module après module. À la fin de chaque module, il y a un examen. Si la personne a réussi, elle peut passer au suivant. En cas d’échec, elle doit recommencer le module au complet. Cette façon de procéder nous assure que les gens suivent vraiment la formation.»

ARC ET ARBALÈTE

Pour ceux qui désirent obtenir leur certification pour la chasse à l’arc et l’arbalète, tout se fait en ligne également.

«Depuis la fin d’août, le cours est en ligne. Tout est en ligne, le cours et les examens. Dans le cadre de la formation pour la chasse à l’arc, nous avions un texte pratique qui a été aboli. Le MFFP a décidé d’agir ainsi pour se mettre au diapason de ce qui se passe dans le reste du Canada. L’examen pratique était très utile parce qu’il permettait d’enseigner aux gens les bonnes méthodes de tir et les parties vitales à toucher dans l’animal. Plus de 13 % des gens ne réussissaient pas ce test. Maintenant, comme le gouvernement a décidé de reconnaître les cours donnés ailleurs, nous avons dû nous adapter.»

Maintenant, les deux techniques se regroupent, sans avoir à suivre deux cours.

Les chasseurs venant d’ailleurs au Canada pourront obtenir un certificat du chasseur sans avoir à suivre le cours d’Initiation à la chasse à l’arme à feu, pourvu qu’ils aient réussi une formation équivalente et qu’ils en présentent la preuve au Ministère. Le MFFP a renouvelé son entente avec Sécurité Nature, une filiale de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, pour prendre en charge tout le dossier des cours, autant en salle que sur internet.