Au tour d’un directeur général d’être expulsé

Ce n’est ni un joueur ni un gérant qui a été expulsé, dimanche à Atlanta, mais le directeur général des Nationals de Washington, Mike Rizzo.

Lors de la septième manche d’un match entre les champions en titre de la Série mondiale et les Braves, l’officiel Joe West a arrêté le match et a indiqué la porte de sortie à Rizzo. Sur la séquence, on peut voir les autres arbitres tenter de crier à Rizzo qu’il est expulsé et qu’il doit quitter les lieux. L’arbitre a même appelé la sécurité pour escorter l’homme de 59 ans, qui a signé une prolongation de contrat la veille, à l’extérieur du stade.

La cause de l’expulsion est inconnue et des rumeurs ont commencé à circuler. Alors que certains croient que c’est parce que Rizzo contestait les prises et les balles appelées par l’arbitre, d’autres croient que c’est parce qu’il ne portait pas son masque alors qu’il se trouvait seul dans sa loge, dans les hauteurs du SunTrust Park.