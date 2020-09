Berlin critique l’appel de Trump à voter deux fois

Le chef de la diplomatie allemande a accusé dimanche le président américain Donald Trump de tenter « sans scrupules » de semer le doute sur les élections à venir aux États-Unis avec sa suggestion à ses partisans de voter deux fois.

« Nous devons un nombre tellement incroyable de choses aux États-Unis et ils restent un de nos partenaires les plus étroits, mais oui il est perturbant de voir qu’un président américain pense avoir besoin d’une telle chose », a déclaré Heiko Maas à l’édition dominicale du quotidien Bild, le plus lu d’Allemagne.

« J’ai confiance en la raison et dans le bon sens des Américains pour faire échec à cette tentative sans scrupules de semer le doute sur la crédibilité de l’élection pour ensuite, probablement, ne pas accepter une éventuelle défaite », a-t-il ajouté.

« Si leur système est aussi bon qu’ils le disent, alors ils ne pourront pas voter (deux fois) », a lancé cette semaine le chef de l’État américain Donald Trump, sur le registre volontiers provocateur qu’il affectionne.

Dans une longue série de tweets jeudi, il a ensuite tenté de rectifier un peu le tir, tout en continuant à entretenir la confusion.

Depuis plusieurs mois, le locataire de la Maison Blanche émet des doutes sur la validité du scrutin à venir.

Il martèle que le recours accru au vote par correspondance en raison de l’épidémie de Covid-19 pourrait entraîner des fraudes massives.

Ses suggestions ont provoqué des réactions indignées aux États-Unis, voter deux fois lors d’une élection étant illégal.