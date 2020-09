Plus de services demandés en santé mentale

Dans une lettre destinée au gouvernement du Québec, un groupe de personnes, qui ont toutes perdu un proche par suicide, réclame la mise sur pied d’une commission nationale pour évaluer les soins de santé mentale.

Trois ans jour pour jour après la mort de Patrick Chouinard, sa mère demande plus de sensibilisation et un dépistage précoce des maladies mentales.

«On sait que 75% des maladies mentales commencent avant l'âge de 22 ans, 50% avant l'âge de 14 ans. Si j'avais été outillée à ce moment-là, j'aurais pris mon garçon et j'aurais dit: "Hé, on s'en va à l'hôpital, on s'en va voir un psychiatre, ça marche pas ce que tu me dis"», dit Martine Brault.

Jean-François Ryan, dont le fils a tué sa mère avant de se suicider, souhaite une meilleure collaboration entre les professionnels.

«[C'est] un peu comme si on travaille dans un système à vase clos. Si l'aide est morcelée, parce que les individus se promènent d'une institution à une autre, entre-temps, la personne qui est plus proche d'eux pourrait être mise à profit parce qu'elle détient l'information», indique-t-il.

De son côté, Théa Jubinville aimerait un meilleur encadrement pour les familles des défunts.

«On m'a jamais vraiment demandé comment, moi, j'allais personnellement. Veux, veux pas, ça va être des problèmes qui vont les suivre toute leur vie parce que j'ai été diagnostiquée d'anxiété sévère et troubles dépressifs aussi. Il y a beaucoup de risques qu'une personne endeuillée par suicide passe à l'acte», confie-t-elle.

Quant aux sœurs de Suzie, qui s'est suicidée seulement dix heures après sa sortie de l'hôpital, elles demandent de mettre fin aux fameuses portes tournantes et veulent une meilleure évaluation du risque suicidaire.

«C'est pas en gardant quelqu'un 24 heures ou 48 heures ou 72 heures qu'on va le guérir, au même titre qu'on guérit pas le cancer en deux, trois jours», lance Josée Bilodeau.

Au Québec, chaque année, depuis 40 ans, près de 1100 personnes s'enlèvent la vie. Le nombre de tentatives a toutefois bondi au fil du temps, passant de 2371 à 3887 entre 2007 et 2018.