Steven Stamkos ne sera pas de la finale de l’Est pour le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay sera privé des services de Steven Stamkos pour l’entièreté de la finale de l’Association de l’Est.

• À lire aussi: Le Lightning n’a qu’à bien se tenir

C’est ce qu’a révélé l’entraîneur-chef Jon Cooper, dimanche, lors d’un point de presse tenu la veille du premier affrontement contre les Islanders de New York.

Stamkos, qui est le capitaine des «Bolts», n’a pas joué depuis le 25 février dernier. Il a subi une blessure au bas du corps lors de la phase 2 du retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il n’a donc pris part à aucun des matchs en séries éliminatoires de son club.

Il avait également raté les cinq derniers matchs des siens avant la pause forcée par la pandémie de COVID-19, et ce, en raison d’une opération visant à réparer une blessure musculaire abdominale. Stamkos a été le deuxième joueur le plus productif du Lightning la saison dernière avec une récolte de 66 points, soit 29 buts et 37 aides, en 57 matchs.

Kucherov y sera

Sur une note plus positive, Cooper a indiqué que l’attaquant Nikita Kucherov sera disponible pour le premier duel contre les «Insulaires».

Le Russe s’était blessé dans le cinquième et dernier match de la série de deuxième tour contre les Bruins de Boston. Il avait quitté la rencontre après avoir reçu un coup de bâton au visage du défenseur Zdeno Chara.

Le prolifique attaquant a déjà amassé quatre buts et 12 mentions d’aide pour 16 points en 13 matchs depuis le début des séries.