Un autre top dix pour Lessard en camionnettes NASCAR

Raphaël Lessard a rallié l’arrivée au sixième rang lors de l’épreuve de la série des camionnettes de NASCAR disputée dimanche après-midi au circuit de Darlington, en Caroline du Sud.

À sa première présence à cette piste ovale de 1,4 mille, le pilote québécois roulait à cette même sixième place quand son équipe, Kyle Busch Motorsports, a pris le pari audacieux de s’arrêter lors d’un drapeau jaune tardif, alors qu’il ne restait que deux tours à compléter.

«Nous avons joué le tout pour le tout, a indiqué Lessard en entrevue téléphonique avec Le Journal. On s’est dit qu’avec des pneus neufs, on aurait une bonne chance de rattraper les meneurs, tout en souhaitant une autre neutralisation avant la fin de la course.

«On sait que tout peut survenir dans les derniers tours et que les esprits s’échauffent dans le peloton de tête.»

Mais cette dernière interruption n’est jamais venue. Ben Rhodes en a profité pour remporter la troisième victoire de sa carrière en camionnettes. Derek Kraus, Austin Hill, Grant Enfinger et Christian Eckes, coéquipier de Lessard, ont suivi dans l’ordre.

De la 14e à la 6e place

En deux tours, Lessard est quand même passé de la 14e place à la sixième position quand le drapeau à damier a été agité. Le pilote de 19 ans inscrit un quatrième top dix à ses cinq derniers départs dans la spécialité.

«C’est un résultat satisfaisant, a renchéri Lessard, mais je vous avoue que nos attentes étaient plus élevées. On a encore été malchanceux en choisissant les mauvais corridors lors des relances.

«D’autant plus que la camionnette, plutôt instable à la mi-course, s’est montrée plus compétitive en fin de parcours. J’ai été très conservateur avant le troisième segment, de crainte de frapper le mur en maintes occasions. Mais à la fin, je me sentais d’attaque. Je suis heureux d’avoir pu doubler plusieurs adversaires en fin de course.»

Sachant qu’une victoire est son seul espoir de participer aux séries éliminatoires, Lessard jouera le tout pour le tout à Richmond, jeudi soir, à l’occasion de la dernière étape de la saison régulière, même si, une nouvelle fois, il se retrouvera en terrain inconnu.

«Notre objectif, a conclu le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, est de gagner et je suis confiant d’y parvenir. Le tracé de Richmond est considéré comme une courte piste, où, dans le passé, je me suis toujours bien comporté.»