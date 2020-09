Un motocycliste perd la vie à La Tuque

Un sexagénaire a perdu la vie, dimanche matin, lors d'une embardée survenue au cours d'une balade en moto sur un chemin forestier de La Tuque, en Mauricie.

Selon ce qu'a expliqué la Sûreté du Québec, la victime, un homme de 62 ans, suivait des amis sur la route 25, un chemin forestier en gravelle.

Or, vers 10 h 45, ses amis ont réalisé que l'homme ne les suivait plus et ont rebroussé chemin. Ils l'ont retrouvé inconscient dans un fossé.

Malgré des manœuvres de réanimation pratiquées sur place, le décès de l'homme a été constaté après son arrivée à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte pour tenter de mieux cerner les circonstances ayant mené à cet accident.