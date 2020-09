Un résident se bat pour garder un muret contre les inondations construit sans permis

Un résident de Gatineau mène une rude bataille contre l’administration de sa municipalité, qui veut l’obliger à démolir le muret de béton qu'il vient de faire ériger pour protéger son bâtiment de 33 chambres des inondations fréquentes.

PIERRE-JEAN SÉGUIN/AGENCE QMI

Jusqu'ici, la Ville de Gatineau a dit à Pierre Chaussé qu'il recevrait deux constats d'infraction totalisant environ 900$, plus les frais, pour avoir enfreint le moratoire imposé par le gouvernement du Québec dans une zone d'intervention spéciale (ZIS).

«C'est terrible, comme émotion. Je ne veux pas revivre ça», dit-il avec un trémolo dans la voix. L'homme de 60 ans insiste pour dire qu'il veut protéger sa propriété, construite dans une zone inondable et pour laquelle des permis avaient été accordés lors de la construction, en 1974.

Lors des inondations de 2017, l'eau a causé pour 90 000$ de dégâts au sous-sol, où se trouvent huit chambres.

M. Chaussé était mieux préparé en 2019, mais le scénario a quand même bien failli se répéter. L’homme s’est alors promis de prendre tous les moyens nécessaires pour éviter de revivre pareil cauchemar.

Sa solution a été de faire construire, pour quelques dizaines de milliers de dollars, et ce, sans permis, un mur bétonné d'un peu moins d’un mètre de hauteur tout autour de sa propriété de la rue Saint-Louis, à quelques centaines de mètres de la rivière Gatineau. Le muret comporte des accès pour le passage des véhicules des locataires.

«Ce n'est pas le mur de Berlin, que j'ai fait», lance l’homme.

PIERRE-JEAN SÉGUIN/AGENCE QMI

«Je comprends son souci de vouloir protéger sa propriété de futures inondations, mais cela ne peut pas se faire en dépit du décret du gouvernement», a expliqué à l'Agence QMI la conseillère municipale du district de Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau.

De son côté, un autre conseiller municipal de Gatineau, Mike Duggan, donne entièrement raison au citoyen et estime que la Ville ne devrait émettre que des avertissements pour de telles initiatives légitimes, selon lui, de la part de sinistrés.

Rencontré sur place, le chambreur Steven Matha nous a affirmé qu'il s'est installé précisément à cet endroit parce que, estime-t-il, le mur préviendra d'autres dommages résultant d'inondations éventuelles.

M. Chaussé est à ce point découragé de ne pas être appuyé par les autorités qu'il songe maintenant à faire une grève de la faim.

«Oui, si on ne me lâche pas avec ça, je vais faire ce qu'il y a à faire. Je l'ai dit à Mme Nadeau: “Mon mur, ce n'est pas moi qui vais le démolir. Puis, s’il est démoli, ce n'est pas moi qui vais le faire, je suis bien sérieux», a précisé avec émotion l'homme d'affaires.

Il y a quelques jours, M. Chaussé s'était pourtant résigné à commencer à scier son mur de béton, ce qu’il a fait en partie, mais des passants l'auraient incité à tenir tête à la Ville, ce qu'il fait aujourd'hui.