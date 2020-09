Les 12 films américains les plus attendus de l’automne

Après avoir dû repousser les sorties de leurs films de l’été et du printemps derniers à cause de la pandémie, les studios hollywoodiens pourront miser sur quelques gros canons pour ramener le public dans les salles de cinéma cet automne. Même si l’offre sera moins diversifiée que d’habitude, les cinéphiles auront plusieurs titres alléchants à se mettre sous la dent. Du nouveau James Bond au très attendu Dune de Denis Villeneuve, voici 12 films américains qui devraient débarquer sur nos écrans d’ici Noël.

Wonder Woman 1984

(2 octobre)

Photo courtoisie

Le succès convaincant du thriller Tenet au guichet la fin de semaine dernière (plus de 53 M$ au box-office international en seulement cinq jours) est de bon augure pour la sortie de ce nouveau Wonder Woman qui a déjà été reporté à deux reprises à cause de la pandémie. Gal Gadot reprend le rôle de la célèbre guerrière amazone, sous la direction la réalisatrice Patty Jenkins, qui avait aussi réalisé le premier film, sorti il y a trois ans.

En guerre avec grand-papa

(9 octobre)

Photo courtoisie

Robert De Niro a été boudé aux Oscars l’an passé malgré sa performance remarquable dans le film L’Irlandais, de Martin Scorsese. À première vue, ce n’est pas avec cette comédie de Tim Hill (Alvin et les Chipmunks), dans laquelle il incarne un grand-père récemment veuf qui est à couteaux tirés avec son petit-fils, qu’il va se reprendre...

Candyman

(16 octobre)

Photo courtoisie

Produit par Jordan Peele (Us, Get Out) et réalisé par Nia DaCosta (Little Woods), ce nouveau thriller horrifique, inspiré de la nouvelle Lieux interdits de l’auteur Clive Barker, est annoncé comme une « suite spirituelle » du film culte de 1992 réalisé par Bernard Rose. Ce nouveau Candyman mettra en scène un artiste de Chicago qui décide de s’inspirer de la légende de Candyman--- pour relancer sa carrière.

Mort sur le Nil

(23 octobre)

Photo courtoisie

Trois ans après la sortie du Crime de l’Orient-Express qui a obtenu un beau succès en salle (plus de 353 M$ au box-office mondial), l’acteur et réalisateur Kenneth Branagh revisite à nouveau l’univers d’Agatha Christie en adaptant cette fois-ci le roman Mort sur le Nil, publié en 1937. En plus de réaliser le film, Branagh incarnera lui-même le rôle du célèbre détective Hercule Poirot.

Veuve noire

(6 novembre)

Photo courtoisie

Depuis le temps qu’on en parle, le personnage de la Veuve noire (Black Widow) a enfin droit à son propre film. Et c’est bien entendu Scarlett Johansson qui a repris ce rôle qu’elle a déjà joué à plusieurs reprises dans les films Avengers.

Deep Water

(13 novembre)

Photo courtoisie

Ce nouveau thriller psychologique réalisé par le vétéran Adrian Lyne (Flashdance, Liaison fatale, Neuf semaines 1/2) met en vedette Ben Affleck et sa nouvelle flamme, l’actrice cubano-espagnole Ana de Armas (selon la rumeur, ils seraient d’ailleurs tombés amoureux pendant le tournage du film). Inspiré d’un roman de Patricia Highsmith, Deep Water raconte l’histoire d’un homme et de sa femme qui, pour pimenter leur vie de couple ennuyante, décident de s’autoriser des relations extraconjugales. Mais ces expériences sexuelles vont rapidement virer au cauchemar.

Âme

(20 novembre)

Photo courtoisie

Ce nouveau film d’animation du réputé studio Pixar (Histoire de jouets, Sens dessus dessous) raconte l’histoire d’un professeur qui rêve de devenir musicien de jazz à New York. Mais après avoir été victime d’un accident, il verra son âme être séparée de son corps, ce qui l’obligera à amorcer une réflexion sur l’origine des passions, des rêves et des intérêts.

Mourir peut attendre

(20 novembre)

Photo courtoisie

La sortie d’un nouveau James Bond est toujours un événement. Attendu depuis des mois (il devait d’abord sortir en avril), ce 25e chapitre des aventures du célèbre agent 007 devrait combler les amateurs de films d’action et d’espionnage si l’on se fie à la bande-annonce explosive qui a été dévoilée la semaine dernière. Daniel Craig reprend le rôle de Bond, aux côtés notamment de l’actrice française Léa Seydoux et de Rami Malek, qui a hérité du rôle du « méchant » de cette nouvelle intrigue.

West Side Story

18 décembre)

Photo courtoisie

Déjà portée à l’écran en 1961 par le cinéaste Robert Wise et le chorégraphe Jerome Robbins, la célèbre comédie musicale West Side Story fait l’objet d’une nouvelle adaptation cinématographique réalisée par nul autre que Steven Spielberg---. Ansel Elgort et Rachel Zegler, deux vedettes montantes, ont hérité des personnages mythiques des jeunes amoureux Tony et Maria. West Side Story suit deux bandes de jeunes qui s’affrontent, dans le quartier Upper West Side de New York, dans les années 1950.

Nomadland

(4 décembre)

Photo courtoisie

Déjà sélectionné dans plusieurs grands festivals de l’automne, dont ceux de Venise et de Toronto, ce drame social de la réalisatrice Chloé Zhao (The Rider) s’inspire d’un livre du même titre, écrit par la journaliste Jessica Bruder en 2017, qui se penche sur la dure réalité de milliers de travailleurs nomades qui ont perdu leur foyer et leurs économies lors de la crise financière de 2008. C’est l’excellente actrice Frances McDormand (Fargo) qui tient le rôle principal du film.

Dune

(18 décembre)

Photo courtoisie

Trois ans après avoir réalisé la suite de Blade Runner, le cinéaste québécois Denis Villeneuve (Incendies, L’Arrivée) s’attaque à une autre œuvre culte de science-fiction en portant à l’écran le célèbre roman Dune, de Frank Herbert. Très ambitieux, son Dune réunira à l’écran une distribution impressionnante composée notamment de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem et Josh Brolin.

Voyagers

(25 novembre)

Photo courtoisie

Le réalisateur Neil Burger (Divergence, Sans limites) se lance dans la science-fiction avec ce film ambitieux qui réunit à l’écran Colin Farrell, Lily-Rose Depp et Tye Sheridan. Voyagers relatera l’épopée de 30 jeunes hommes et femmes qui sont envoyés loin dans l’espace dans le cadre d’une mission multigénérationnelle, dont l’objectif est de trouver une nouvelle terre d’accueil.