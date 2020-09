Les bars réclament plus d’aide à Québec pour gérer la pandémie

Plutôt que de montrer du doigt les propriétaires de bars, la Nouvelle association des bars du Québec réclame plus de sensibilisation de la part du gouvernement pour mieux limiter la propagation de la COVID-19 dans ses établissements.

• À lire aussi: Le Québec en route vers une deuxième vague de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19 - une pandémie en congé

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Pour son président Pierre Thibault, le flux de circulation en hausse généré par le relâchement complique la tâche des tenanciers.

«Avant de lancer des pierres aux propriétaires de bars, je crois qu’il faut une nouvelle sensibilisation. Il faut se replonger dans la même espèce de période où on était le 22 juin quand on a rouvert les établissements», clame M. Thibault.

Pour lui c’est indéniable : les PME, comme les restaurants et les bars, doivent rester ouvertes advenant un reconfinement et une deuxième vague. Mais ils auront besoin de renfort pour ce faire.

«On n’aura pas le choix de jouer à la police, mais il y a des policiers qui sont là pour le faire. Moi je pense que le gouvernement est capable de mettre en place les mêmes brigades de la CNESST ou des agents de la paix qui vont refaire de la sensibilisation», avance Pierre Thibault.

Le président de la Nouvelle association des bars du Québec souhaite travailler en partenariat avec le gouvernement.

«De fermer les bars, le point n’est pas là. L’idée c’est qu’on est un partenaire du gouvernement. On est capable de régir les gens dans nos salles. Ce n’est pas l’idée de dire on va fermer les bars. C’est un peu comme si on disait on va fermer les CHSLD», dresse-t-il en comparaison.

M. Thibault invite donc le gouvernement à mettre en place un registre obligatoire pour faire des bars de meilleurs partenaires dans la lutte contre la COVID-19.

«Si on peut aider le gouvernement à traquer les gens qui se promènent avec le virus, on est là pour aider», dit-il.

Bien d’accord qu’il faut vaincre cette crise sanitaire, Pierre Thibault se questionne sur le prix à payer pour y arriver. Une crise économique n’est pas souhaitable, affirme-t-il.

«Nous, on est pour les mesures qui vont faire en sorte qu’on puisse sauver les PME que sont les bars au Québec. On est de bons citoyens corporatifs, on va suivre la réglementation qui va être mise en place», martèle M. Thibault.