L'icône de la musique country Lucille Starr est décédée à 82 ans

Une icône de la musique country nous a quittés vendredi dernier. L’interprète de la populaire chanson Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, la chanteuse franco-manitobaine Lucille Starr, s’est éteinte à l’âge de 82 ans, des suites d’une longue maladie.

Si elle est surtout connue pour sa version bilingue de la chanson Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, parue en 1964 et qui s'est écoulée à sept millions d'exemplaires partout dans le monde, Lucille Starr a une longue feuille de route.

Elle a pavé la voie à toute une génération en devenant la première chanteuse country au Canada à avoir vendu plus d’un million de disques. La chanson Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, baptisée en anglais The French Song, lui a ouvert les portes de l'international. Elle a enchaîné les tournées au Japon, en Belgique, en Afrique et en Australie, entre autres.

Elle a également été la première femme à être introduite au Canadian Country Music Hall of Fame.