Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 7 septembre:

Le parc jurassique

Première superproduction de Steven Spielberg où les dinosaures sont les rois. Une visite hors du commun dans un parc d’attractions qui renferme plusieurs gigantesques bêtes clonées par un promoteur. Un film qui a amassé plus d’1 G$ US aux guichets il y a près de 30 ans et récolté trois Oscars.

Lundi, 12h, Prise 2.

Multiplicité

Parce qu’il ne cesse de courir après son temps, Doug Kinney (Michael Keaton) se tourne vers le clonage. Grâce à plusieurs versions de lui-même, se dit-il, il réussira à rencontrer ses nombreuses obligations familiales et professionnelles. Une comédie mettant aussi en vedette Andie MacDowell.

Lundi, 14h, ICI Radio-Canada Télé.

Le Tricheur

Les vedettes sont de retour sur le plateau de l’émission, prêtes à mentir pour la bonne cause. Guy Jodoin tentera de démasquer l’invité affublé du titre de menteur. Les artistes qui se prêteront au jeu, cette semaine, sont tous des humoristes: Laurent Paquin, Korine Côté, Billy Tellier, Pierre Hébert et Christine Morency.

Lundi, 18h30, TVA.

District 31

La quatrième saison de la quotidienne policière se conclura avec la présentation de quatre épisodes de 60 minutes. Lors du premier rendez-vous, Patrick (Vincent-Guillaume Otis) souhaite remettre les pendules à l’heure avec Véronique Lenoir (Catherine de Léan). Aussi, Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) est sur le point de déménager.

Lundi, 19h, ICI Radio-Canada Télé.

Les rénos d’Hugo

Les projets de construction se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Hugo Girard et Kevin Bruneau. À preuve, ils doivent d’abord aménager un immense sous-sol pour les trois enfants d’un couple et ensuite concevoir une terrasse inspirée par la thématique du surf. Deux épisodes diffusés coup sur coup.

Lundi, dès 19h, CASA.

La rentrée TVA 2020

Toutes les nouveautés des prochains mois et les populaires émissions qui seront de retour à TVA cet automne connaîtront leur heure de gloire durant cette émission spéciale de 90 minutes, animée par Patrice Bélanger. Au menu: entrevues avec des artistes et dévoilement d’extraits en primeur.

Lundi, 20h, TVA.

Cirque du Soleil: Volta

Incursion dans l’univers de la 41e production originale du Cirque du Soleil: le spectacle Volta. Pour ce énième spectacle haut en couleur et en prouesses acrobatiques, la troupe circassienne a osé fouler un nouveau terrain de jeu, celui des sports extrêmes.

Lundi, 20h, ARTV.