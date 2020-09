Au tour des Golden Knights d’y aller du blanchissage

Blanchis par les Stars de Dallas lors du premier duel de leur série de la finale de l’Association de l’Ouest, les Golden Knights de Vegas ont joué le même tour à leurs adversaires lors du deuxième duel, l’emportant 3 à 0, mardi soir à Edmonton.

• À lire aussi: Les deux pieds sur terre

• À lire aussi: LNH : le repêchage un peu plus tôt

Bien reposé après le dernier match confié à Marc-André Fleury, Robin Lehner a donné raison à son entraîneur en y allant d’un quatrième jeu blanc lors de ces séries. Le Suédois a réalisé 24 arrêts.

La situation devant le filet a été beaucoup moins rose du côté des Stars, qui ont vu Jake Oettinger faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey pour venir en aide à Anton Khudobin. Ce dernier avait accordé les trois filets des Knights en deuxième période.

Oettinger n’aura finalement pas vu beaucoup d’action, recevant son premier tir après 12 minutes. Il a tout de même bloqué les cinq tirs de Vegas. Il est d’ailleurs devenu le premier gardien de l’ère de l’expansion (depuis 1967-1968) à faire ses débuts dans la ligue lors de la ronde précédant la finale de la coupe Stanley.

Paul Stastny, William Karlsson et Tomas Nosek ont tous frappé en l’espace de 10 minutes, au deuxième vingt. Le but de ce dernier a été inscrit sur un superbe jeu en tic-tac-toe orchestré par Chandler Stephenson et le Québécois Nicolas Roy.

Le natif d’Amos connait discrètement de bonnes séries éliminatoires, ayant désormais récolté huit points en 17 matchs.

Stastny, lui, a ajouté une mention d’aide sur le filet de Karlsson. Le défenseur Shea Theodore a fait de même, amassant un 17e point en autant de rencontres.

Les Stars chercheront à prendre leur revanche sur les Golden Knights lors du match numéro 3, qui aura lieu jeudi.