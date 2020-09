Comment réveiller ma fille?

Je suis la mère d’une fille de 28 ans qui est revenue vivre avec moi depuis un an après une expérience de vie de couple malheureuse. À l’époque où je m’étais séparée de son père, elle avait pris le parti de ce dernier pour me faire mal. Ça m’a pris plusieurs années avant de retrouver grâce à ses yeux, car elle me tenait pour responsable de la séparation d’avec un père qu’elle adorait.

J’en ai ramé un coup pour me remettre dans les bonnes grâces de ma fille qui, soit dit en passant, a hérité du défaut de son père. Il avait toujours raison, et s’il n’obtenait pas ce qu’il désirait, il me blâmait ou encore me boudait pendant plusieurs jours. Il était la victime et moi le bourreau. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je l’ai quitté, n’en pouvant plus de passer pour la seule responsable de tout ce qui lui arrivait.

Ma fille est comme lui, mais j’avais oublié ce travers quand elle m’a demandé l’hospitalité. Tout lui est dû, comme son père, et dès que je m’oppose à l’un ou l’autre de ses caprices, je dois me préparer à la voir entrer dans un état second où je deviens l’empêcheuse de tourner en rond, la marâtre.

Vous ne pouvez pas savoir comme c’est difficile à supporter. Je suis chez moi et je me sens comme si j’étais chez elle puisqu’elle prend le contrôle de la situation, me manque de respect, me traite d’incapable, ou se réfugie dans son coin dans un silence morbide. Je sais qu’elle souffre et que dans le fond elle n’est pas méchante, alors je fais comme avec son père, je cède. Et c’est reparti pour une autre crise. Comment lui faire comprendre qu’elle me mine le moral et me pourrit la vie en agissant de la sorte ?

Une mère qui souhaiterait être plus souple

Plus souple ? Mais vous êtes déjà trop souple. Votre fille, comme son père avant elle, a adopté une forme de manipulation qui fonctionne bien : soit celle de la victimisation. Au lieu de vous affronter sur les idées, elle s’organise pour que vous vous sentiez coupable de ne pas lui accorder ce qu’elle veut, et le tour est joué.

Personne n’aime tenir le rôle de bourreau. Alors que faites-vous ? Vous cédez pour retrouver un rôle qui vous sied mieux. Mais vous n’arriverez à rien en agissant ainsi. Assumez ce que vous êtes et laissez-la se débrouiller avec vos refus qui ne sont que légitimes. Vous n’êtes pas d’accord avec elle sur certains sujets et vous avez le droit de ne pas l’être. C’est à vous de revendiquer cela, et si votre fille n’est pas d’accord, elle n’a qu’à quitter la place puisque c’est chez vous.