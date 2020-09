COVID-19 : le maire de Laval aussi en isolement

Le maire de Laval Marc Demers s’est aussi placé en isolement après avoir côtoyé son homologue de Longueuil, Sylvie Parent, qui a contracté la COVID-19.

M. Demers a appris le diagnostic de la mairesse en matinée, alors qu’il assistait à une conférence de presse en personne. La distanciation a été respectée parfaitement et l’élu s’est isolé dès qu’il a pu, a affirmé la directrice des communications du cabinet du maire, Valérie Sauvé.

À la ville de Laval, seuls le maire et sa relationniste ont dû s’isoler par mesure préventive à la suite d'un contact avec la mairesse Parent. Ils subiront un test de dépistage en après-midi.

« On n’est pas inquiets, mais on va faire ce qu’il faut et travailler de la maison, ce qu’on faisait déjà beaucoup », a ajouté Mme Sauvé.

Tous deux étaient présents à la conférence de presse du 2 septembre au sujet du Réseau métropolitain de voies réservées, à laquelle assistait également Sylvie Parent. Les ministres Chantal Rouleau et François Bonnardel, aussi dans l’assistance, se sont tous placés en isolement, en plus de Simon Jolin-Barrette, qui avait rencontré la mairesse plus tôt dans la semaine.