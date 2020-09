COVID-19: le Canada en mode rattrapage

Après une pause à l'occasion de la longue fin de semaine dans certaines provinces, toutes les agences de santé publique au Canada ont entrepris de mettre à jour leurs bilans de COVID-19, mardi, dévoilant un portrait de la pandémie préoccupant.

En mi-journée, on dénombrait déjà 551 nouvelles infections à la COVID-19, pour un total de 132 693 à ce jour au pays. Ce nombre a été propulsé par les données en provenance de l'Ontario, qui couvre 48 heures, et promettait d'être bien plus élevé avec les bilans de l'Alberta et de la Colombie-Britannique qui couvriront quatre jours complets.

Par contre, aucun décès n'avait été signalé en mi-journée.

Coercition

Que ce soit au Québec, en Ontario ou au fédéral, les autorités se sont montrées préoccupées par le nombre grandissant de nouvelles infections au pays, qui coïncide avec le retour en classe dans le Canada anglais et la fin d'une longue fin de semaine riche en déplacements et rassemblements.

Ainsi, au Québec, où le nombre de nouveau cas est descendu à 163 mardi, après deux journées au-dessus de la barre des 200 infections journalières, le ministre de la Santé a laissé entendre que les autorités pourraient commencer à mettre de côté la carotte pour sortir le bâton. Entre autres, une augmentation du nombre d'inspections et «plus de contraventions» seront au menu pour les régions les plus touchées, a laissé planer Christian Dubé.

Le Québec n'est pas la seule province à perdre patience face à l'augmentation du nombre de cas, liée à un manque de discipline d'une partie de la population.

«Les dernières tendances dans les chiffres soulèvent certaines craintes, surtout alors que l'on commence à rouvrir les écoles», a déploré la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, en annonçant mardi que sa province, où 375 cas ont été recensés en 48 heures, cessera momentanément d'adopter de nouvelles mesures de déconfinement.

Le premier ministre ontarien Doug Ford a demandé aux corps policiers d'intervenir lors de fêtes et de donner des contraventions.

«C'est frustrant parce que ça affecte le reste de la province», a-t-il dit en parlant des rassemblements qui ont entraîné une forte hausse des cas de COVID-19 à Toronto, Brampton et Ottawa.

La situation au Canada:

Québec: 63 876 cas (5770 décès)

Ontario: 43 536 cas (2813 décès)

Alberta: 14 474 cas (242 décès)

Colombie-Britannique: 6162 cas (211 décès)

Saskatchewan: 1662 cas (24 décès)

Manitoba: 1338 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 270 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 192 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 53 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 132 142 cas (9146 décès)