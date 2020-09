COVID-19: Régis Labeaume «pas fier» que Québec soit dans le jaune

Le maire Labeaume est déçu que Québec soit passé de première de classe à région dans le jaune pour la propagation de la COVID-19 et appelle les citoyens à resserrer les mesures de précaution pour éviter une flambée.

«Je ne suis pas fier de ça, qu'on soit dans le livre jaune», a lancé mardi le maire de Québec, Régis Labeaume, après que la santé publique a annoncé le passage de la région dans le niveau d'alerte jaune.

«C'est ordinaire. Nous autres qui étaient les parfaits de classe, on était très respectueux, très disciplinés. Même, on regardait Montréal en se disant : ils ne sont pareils eux autres! Nous, on est dans le livre jaune et Montréal n'y est pas. Ça fait drôle.»

Il a montré du doigt certains incidents, comme celui du karaoké au bar Le Kirouac et qui est à l'origine d'une importante éclosion de la maladie. «S'il n'y avait pas eu de karaoké, je pense que ça aurait aidé un peu. Bravos champions!»

Il appelle maintenant ses concitoyens à être plus vigilants. Il prend exemple sur lui-même. «Je pense que je me lave moins les mains maintenant qu'il y a un mois. (...) Il faut qu'on soit plus vigilants parce que ça part de là.»

Télétravail prolongé

Par ailleurs, avec ce changement dans le niveau d'alerte, le maire a annoncé que la Ville recule sur le rappel au travail de tous ses fonctionnaires, qui devait se faire dans les prochaines semaines. «On a décidé de slacker un peu. On ne s'attendait pas qu'on soit dans le jaune. Une note du directeur général est partie pour expliquer qu'on va retarder la rentrée», a-t-il indiqué. Ainsi, les cadres doivent être au travail, mais les employés pourront rester en télétravail jusqu'à nouvel ordre.