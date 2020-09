Des tensions depuis des mois au cabinet de la mairesse

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, qui a dissous son caucus hier, fait aussi l’objet d’une plainte en harcèlement psychologique de l’un de ses plus proches collaborateurs, a appris notre Bureau d’enquête.

Hier, la mairesse Assaad a pris ses collègues par surprise en annonçant sur sa page Facebook que tous les conseillers devenaient maintenant indépendants et qu’elle avait l’intention de présenter une équipe « renouvelée » aux élections de 2021.

« J’ai fait le choix de dissoudre l’ensemble du caucus pour tout simplement faire prévaloir la démocratie. À titre de conseillers indépendants, les élus auront une entière liberté dans l’exercice de leurs fonctions et dans le choix de leurs allégeances politiques en vue du scrutin de 2021 », a-t-elle notamment écrit.

Ils voulaient démissionner

Notre Bureau d’enquête a appris que plusieurs conseillers du parti songeaient à quitter le parti de la mairesse depuis quelques semaines.

Au début du mois d’août, six conseillers (sur dix conseillers membres du parti et siégeant à l’Hôtel de Ville) se sont d’ailleurs rencontrés à cet effet, selon nos informations.

La mairesse leur a coupé l’herbe sous le pied en choisissant de dissoudre le caucus plutôt que d’attendre que des conseillers quittent le navire. Jointe au téléphone, Mme Assaad a nié avoir été au courant que des départs se préparaient au sein de son parti.

« Je demeure confiante que la suite va bien se dérouler, mais le fait est qu’à travers les trois dernières années, ça a fait émerger des visions divergentes au sein du caucus sur plusieurs enjeux », a-t-elle tout de même admis.

Harcèlement allégué

Parmi les motifs de mécontentement à l’endroit de la mairesse, on pointe du doigt sa gestion d’un dossier en harcèlement impliquant son ancien conseiller politique et plus proche collaborateur, Jean-Virgile Tassé-Themens.

« [...] Depuis environ un an, j’ai été victime d’harcèlement psychologique de manière répétée de la part de Mme Assaad », peut-on lire dans une lettre qu’il a adressée aux instances de Brossard en février dernier.

M. Tassé-Themen y écrit aussi avoir souffert de dépression majeure et d’anxiété en rapport avec les événements.

Selon nos informations, une firme a été mandatée pour faire enquête sur cette situation, ce que la Ville de Brossard a refusé de confirmer hier pour des raisons de confidentialité.